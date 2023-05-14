TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

ImeTAO

PoredakNo.34

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0008%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1,223.36%

Količina u optjecaju9,861,449.28060773

Maksimalna količina21,000,000

Ukupna količina21,000,000

Stopa optjecaja0.4695%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena767.6796797200545,2024-04-11

Najniža cijena30.40095531468245,2023-05-14

Javni blockchainTAO

Sektor

Društvene mreže

