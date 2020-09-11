SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

ImeSUN

PoredakNo.145

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.19%

Količina u optjecaju19,163,887,874.200584

Maksimalna količina19,900,730,000

Ukupna količina19,900,730,000

Stopa optjecaja0.9629%

Datum izdavanja2020-09-11 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.05435516929972846,2021-10-20

Najniža cijena0.0046319555547312,2022-11-14

Javni blockchainTRX

Sektor

Društvene mreže

