SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

PoredakNo.322

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.20%

Količina u optjecaju4,794,409,564.173396

Maksimalna količina∞

Ukupna količina6,804,870,174.878168

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2017-06-29 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0366 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.675944983959198,2018-01-04

Najniža cijena0.00619645271405,2020-03-13

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

