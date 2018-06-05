QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

QKC

No.597

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.03%

Količina u optjecaju7,160,394,380

Maksimalna količina0

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja%

2018-06-05 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0198 USDT

4.88068411,2021-04-25

0.00136475646408,2020-03-13

QKC

UvodThe QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

