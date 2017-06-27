OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

PoredakNo.869

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.06%

Količina u optjecaju140,245,398.24513277

Maksimalna količina140,245,399

Ukupna količina140,245,398.24513277

Stopa optjecaja0.9999%

Datum izdavanja2017-06-27 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.27 USDT

Najviša vrijednost svih vremena28.351900100708008,2018-01-08

Najniža cijena0.1616473971311056,2025-08-14

Javni blockchainETH

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

