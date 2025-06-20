LOT

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

PoredakNo.1751

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.59%

Količina u optjecaju163,888,890

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.1638%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.04825600350990213,2025-06-21

Najniža cijena0.015383668681937546,2025-06-20

Javni blockchainBSC

