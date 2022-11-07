HFT

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

ImeHFT

PoredakNo.555

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2,68%

Količina u optjecaju603 025 282,0938001

Maksimalna količina0

Ukupna količina997 353 568,2839

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.580920148894519,2022-11-07

Najniža cijena0.04335243083916917,2025-06-22

Javni blockchainETH

UvodHashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
HFT/USDT
Hashflow
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (HFT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
HFT/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (HFT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...