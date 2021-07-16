CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

ImeCLV

PoredakNo.860

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.07%

Količina u optjecaju1,224,140,929

Maksimalna količina∞

Ukupna količina2,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-07-16 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.16773807,2021-08-31

Najniža cijena0.017688212614644188,2025-09-07

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

