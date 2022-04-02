ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ImeALI

PoredakNo.522

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju9,118,091,184.669674

Maksimalna količina9,870,903,732.81426

Ukupna količina9,870,903,732.81426

Stopa optjecaja0.9237%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.19778989546371206,2022-04-02

Najniža cijena0.003542584957855994,2025-06-22

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

