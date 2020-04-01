ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

PoredakNo.960

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.10%

Količina u optjecaju247,220,482.1448135

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.4944%

Datum izdavanja2020-04-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.8692133803115093,2022-01-20

Najniža cijena0.02469909,2020-09-27

Javni blockchainETH

Društvene mreže

