AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

PoredakNo.417

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)28.24%

Količina u optjecaju77,310,001

Maksimalna količina96,000,000

Ukupna količina92,810,001

Stopa optjecaja0.8053%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena7.62791577,2021-09-03

Najniža cijena0.20848210063010023,2022-11-09

Javni blockchainETH

