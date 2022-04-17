ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

PoredakNo.1211

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.05%

Količina u optjecaju105,901,696

Maksimalna količina225,180,000

Ukupna količina126,481,677

Stopa optjecaja0.4702%

Datum izdavanja2022-04-17 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana1.1 USDT

Najviša vrijednost svih vremena1.5703190389504647,2024-01-12

Najniža cijena0.03026414280417002,2024-11-12

Javni blockchainABEL

UvodAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

