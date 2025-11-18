एक्सचेंजDEX+
yieldbasis का आज का लाइव मूल्य 0.4337 USD है.YB का मार्केट कैप 38,129,458.4779 USD है. भारत में YB से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

YB की अधिक जानकारी

YB प्राइस की जानकारी

YB क्या है

YB व्हाइटपेपर

YB आधिकारिक वेबसाइट

YB टोकन का अर्थशास्त्र

YB प्राइस का पूर्वानुमान

YB हिस्ट्री

YB खरीदने की गाइड

YB-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

YB स्पॉट

YB USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

yieldbasis लोगो

yieldbasis मूल्य(YB)

1 YB से USD लाइव प्राइस:

$0.4337
$0.4337
-1.49%1D
USD
yieldbasis (YB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:31:08 (UTC+8)

yieldbasis का आज का मूल्य

आज yieldbasis (YB) का लाइव मूल्य $ 0.4337 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.49% का बदलाव आया है. मौजूदा YB से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.4337 प्रति YB है.

$ 38.13M के मार्केट कैप के अनुसार yieldbasis करेंसी की रैंक #530 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 87.92M YB है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YB की ट्रेडिंग $ 0.4213 (निम्न) और $ 0.4521 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.9394352030918264 और सबसे निम्न स्तर $ 0.35919482061601 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YB में पिछले एक घंटे में -1.03% और पिछले 7 दिनों में -14.56% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.88K तक पहुँच गया.

yieldbasis (YB) मार्केट की जानकारी

No.530

$ 38.13M
$ 38.13M$ 38.13M

$ 225.88K
$ 225.88K$ 225.88K

$ 433.70M
$ 433.70M$ 433.70M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

yieldbasis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.88K है. YB की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.92M है, कुल आपूर्ति 700000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 433.70M है.

yieldbasis की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.4213
$ 0.4213$ 0.4213
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.4521
$ 0.4521$ 0.4521
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.4213
$ 0.4213$ 0.4213

$ 0.4521
$ 0.4521$ 0.4521

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-1.03%

-1.49%

-14.56%

-14.56%

yieldbasis (YB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में yieldbasis के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00656-1.49%
30 दिन$ -0.0027-0.62%
60 दिन$ +0.0337+8.42%
90 दिन$ +0.0337+8.42%
yieldbasis के मूल्य में आज आया अंतर

आज YB में $ -0.00656 (-1.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

yieldbasis के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0027 (-0.62%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

yieldbasis के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YB में $ +0.0337 (+8.42%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

yieldbasis के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0337 (+8.42%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

yieldbasis (YB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब yieldbasis प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

yieldbasis के लिए प्राइस पूर्वानुमान

yieldbasis (YB) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में YB का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
yieldbasis (YB) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, yieldbasis के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में yieldbasis की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए YB के प्राइस पूर्वानुमान के लिए yieldbasisप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में yieldbasis कैसे खरीदें और निवेश करें

yieldbasis के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर YB की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, yieldbasis खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी yieldbasis (YB) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

87.92M से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और yieldbasis तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
yieldbasis (YB) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप yieldbasis के साथ क्या कर सकते हैं

yieldbasis का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर yieldbasis (YB) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

yieldbasis (YB) क्या है

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis संसाधन

yieldbasis को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक yieldbasis वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न yieldbasis

2030 में 1 yieldbasis का मूल्य कितना होगा?
अगर yieldbasis 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. yieldbasis के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:31:08 (UTC+8)

yieldbasis (YB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

चर्चित खबरें

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
yieldbasis के बारे में और जानें

YB USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ YB पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर YB USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर yieldbasis (YB) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, yieldbasis का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
YB/USDT
$0.4337
$0.4337$0.4337
-1.47%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.1862
$194.55
$0.010729
$0.0000000013428
$0.0240
$0.2391
$0.004178
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

YB-से-USD कैलकुलेटर

राशि

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.4337 USD