yieldbasis मूल्य(YB)
आज yieldbasis (YB) का लाइव मूल्य $ 0.4337 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.49% का बदलाव आया है. मौजूदा YB से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.4337 प्रति YB है.
$ 38.13M के मार्केट कैप के अनुसार yieldbasis करेंसी की रैंक #530 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 87.92M YB है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YB की ट्रेडिंग $ 0.4213 (निम्न) और $ 0.4521 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.9394352030918264 और सबसे निम्न स्तर $ 0.35919482061601 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YB में पिछले एक घंटे में -1.03% और पिछले 7 दिनों में -14.56% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.88K तक पहुँच गया.
No.530
8.79%
ETH
yieldbasis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.88K है. YB की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.92M है, कुल आपूर्ति 700000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 433.70M है.
-1.03%
-1.49%
-14.56%
-14.56%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में yieldbasis के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00656
|-1.49%
|30 दिन
|$ -0.0027
|-0.62%
|60 दिन
|$ +0.0337
|+8.42%
|90 दिन
|$ +0.0337
|+8.42%
आज YB में $ -0.00656 (-1.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0027 (-0.62%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YB में $ +0.0337 (+8.42%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0337 (+8.42%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
yieldbasis (YB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब yieldbasis प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, yieldbasis के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
yieldbasis के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर YB की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है। अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।
yieldbasis का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है।
MEXC पर yieldbasis (YB) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.
yieldbasis को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ YB पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर YB USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, yieldbasis का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 YB = 0.4337 USD