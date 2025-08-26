Xterio (XTER) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1049 है. पिछले 24 घंटों में, XTER ने $ 0.1006 के कम और $ 0.1221 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.5443925194708389 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07715749807131203 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XTER में +0.19%, 24 घंटों में +2.84%, तथा पिछले 7 दिनों में +35.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xterio (XTER) मार्केट की जानकारी
No.1011
$ 14.86M
$ 639.14K
$ 104.90M
141.63M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.16%
NONE
Xterio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 639.14K है. XTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 141.63M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 104.90M है.
Xterio (XTER) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Xterio के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.002897
+2.84%
30 दिन
$ +0.0111
+11.83%
60 दिन
$ -0.0323
-23.55%
90 दिन
$ -0.112
-51.64%
Xterio के मूल्य में आज आया अंतर
आज XTER में $ +0.002897 (+2.84%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Xterio के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0111 (+11.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Xterio के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XTER में $ -0.0323 (-23.55%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Xterio के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.112 (-51.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Xterio (XTER) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.
Xterio प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Xterio (XTER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Xterio (XTER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Xterio के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Xterio (XTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.