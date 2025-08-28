XEP की अधिक जानकारी

XEP प्राइस की जानकारी

XEP व्हाइटपेपर

XEP आधिकारिक वेबसाइट

XEP टोकन का अर्थशास्त्र

XEP प्राइस का पूर्वानुमान

XEP हिस्ट्री

XEP खरीदने की गाइड

XEP-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

XEP स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Electra Protocol लोगो

Electra Protocol मूल्य(XEP)

1 XEP से USD लाइव प्राइस:

$0.0002103
$0.0002103$0.0002103
+0.19%1D
USD
Electra Protocol (XEP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:38:43 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0002023
$ 0.0002023$ 0.0002023
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000221
$ 0.000221$ 0.000221
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0002023
$ 0.0002023$ 0.0002023

$ 0.000221
$ 0.000221$ 0.000221

$ 0.00364294
$ 0.00364294$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282

+0.04%

+0.19%

+0.47%

+0.47%

Electra Protocol (XEP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00021 है. पिछले 24 घंटों में, XEP ने $ 0.0002023 के कम और $ 0.000221 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00364294 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000164469871839282 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XEP में +0.04%, 24 घंटों में +0.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Electra Protocol (XEP) मार्केट की जानकारी

No.1556

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

$ 53.81K
$ 53.81K$ 53.81K

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

18.26B
18.26B 18.26B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,257,568,729.190372
18,257,568,729.190372 18,257,568,729.190372

60.85%

XEP

Electra Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.81K है. XEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.26B है, कुल आपूर्ति 18257568729.190372 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.30M है.

Electra Protocol (XEP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Electra Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000000399+0.19%
30 दिन$ +0.0000057+2.79%
60 दिन$ -0.0000201-8.74%
90 दिन$ -0.0000434-17.13%
Electra Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज XEP में $ +0.000000399 (+0.19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Electra Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000057 (+2.79%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Electra Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XEP में $ -0.0000201 (-8.74%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Electra Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000434 (-17.13%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Electra Protocol (XEP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Electra Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Electra Protocol (XEP) क्या है

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Electra Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- XEP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Electra Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Electra Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Electra Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Electra Protocol (XEP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Electra Protocol (XEP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Electra Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Electra Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Electra Protocol (XEP) टोकन का अर्थशास्त्र

Electra Protocol (XEP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XEP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Electra Protocol (XEP) कैसे खरीदें

क्या आपको Electra Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Electra Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

XEP लोकल करेंसी में

1 Electra Protocol(XEP) से VND
5.52615
1 Electra Protocol(XEP) से AUD
A$0.0003213
1 Electra Protocol(XEP) से GBP
0.0001554
1 Electra Protocol(XEP) से EUR
0.0001785
1 Electra Protocol(XEP) से USD
$0.00021
1 Electra Protocol(XEP) से MYR
RM0.0008862
1 Electra Protocol(XEP) से TRY
0.0086415
1 Electra Protocol(XEP) से JPY
¥0.03066
1 Electra Protocol(XEP) से ARS
ARS$0.2799993
1 Electra Protocol(XEP) से RUB
0.0169029
1 Electra Protocol(XEP) से INR
0.0185283
1 Electra Protocol(XEP) से IDR
Rp3.4426224
1 Electra Protocol(XEP) से KRW
0.2920722
1 Electra Protocol(XEP) से PHP
0.0120057
1 Electra Protocol(XEP) से EGP
￡E.0.0101997
1 Electra Protocol(XEP) से BRL
R$0.0011361
1 Electra Protocol(XEP) से CAD
C$0.0002877
1 Electra Protocol(XEP) से BDT
0.0255276
1 Electra Protocol(XEP) से NGN
0.3225789
1 Electra Protocol(XEP) से COP
$0.8467725
1 Electra Protocol(XEP) से ZAR
R.0.0037275
1 Electra Protocol(XEP) से UAH
0.0086541
1 Electra Protocol(XEP) से VES
Bs0.03024
1 Electra Protocol(XEP) से CLP
$0.20328
1 Electra Protocol(XEP) से PKR
Rs0.0595224
1 Electra Protocol(XEP) से KZT
0.1128414
1 Electra Protocol(XEP) से THB
฿0.0067914
1 Electra Protocol(XEP) से TWD
NT$0.0064176
1 Electra Protocol(XEP) से AED
د.إ0.0007707
1 Electra Protocol(XEP) से CHF
Fr0.000168
1 Electra Protocol(XEP) से HKD
HK$0.0016359
1 Electra Protocol(XEP) से AMD
֏0.0802431
1 Electra Protocol(XEP) से MAD
.د.م0.0018921
1 Electra Protocol(XEP) से MXN
$0.0039228
1 Electra Protocol(XEP) से SAR
ريال0.0007875
1 Electra Protocol(XEP) से PLN
0.0007665
1 Electra Protocol(XEP) से RON
лв0.0009114
1 Electra Protocol(XEP) से SEK
kr0.0019866
1 Electra Protocol(XEP) से BGN
лв0.0003507
1 Electra Protocol(XEP) से HUF
Ft0.0713538
1 Electra Protocol(XEP) से CZK
0.0044058
1 Electra Protocol(XEP) से KWD
د.ك0.00006405
1 Electra Protocol(XEP) से ILS
0.0006993
1 Electra Protocol(XEP) से AOA
Kz0.1914297
1 Electra Protocol(XEP) से BHD
.د.ب0.00007917
1 Electra Protocol(XEP) से BMD
$0.00021
1 Electra Protocol(XEP) से DKK
kr0.0013419
1 Electra Protocol(XEP) से HNL
L0.0054936
1 Electra Protocol(XEP) से MUR
0.0096432
1 Electra Protocol(XEP) से NAD
$0.0037086
1 Electra Protocol(XEP) से NOK
kr0.0021105
1 Electra Protocol(XEP) से NZD
$0.0003549
1 Electra Protocol(XEP) से PAB
B/.0.00021
1 Electra Protocol(XEP) से PGK
K0.0008883
1 Electra Protocol(XEP) से QAR
ر.ق0.0007665
1 Electra Protocol(XEP) से RSD
дин.0.0210735

Electra Protocol संसाधन

Electra Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Electra Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Electra Protocol

आज Electra Protocol (XEP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XEP प्राइस 0.00021 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XEP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XEP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00021 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Electra Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XEP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.83M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XEP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.26B USD है.
XEP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XEP ने 0.00364294 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XEP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XEP ने 0.000164469871839282 USD की ATL प्राइस देखी.
XEP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XEP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.81K USD है.
क्या XEP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XEP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XEP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:38:43 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

XEP-से-USD कैलकुलेटर

राशि

XEP
XEP
USD
USD

1 XEP = 0.00021 USD

XEP ट्रेड करें

XEPUSDT
$0.0002103
$0.0002103$0.0002103
+0.62%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस