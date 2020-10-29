Wootrade Network (WOO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.07105 है. पिछले 24 घंटों में, WOO ने $ 0.07007 के कम और $ 0.07355 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.480697056195773 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOO में -0.27%, 24 घंटों में -1.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wootrade Network (WOO) मार्केट की जानकारी
Wootrade Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 135.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 483.83K है. WOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.91B है, कुल आपूर्ति 2207242896.037396 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 156.82M है.
Wootrade Network (WOO) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Wootrade Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
Wootrade Network के मूल्य में आज आया अंतर
आज WOO में $ -0.0009139 (-1.27%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Wootrade Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00045 (-0.63%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Wootrade Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WOO में $ +0.00274 (+4.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Wootrade Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00255 (-3.47%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Wootrade Network (WOO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
Wootrade Network प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wootrade Network (WOO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wootrade Network (WOO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wootrade Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Wootrade Network (WOO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
