Viction लोगो

Viction मूल्य(VIC)

1 VIC से USD लाइव प्राइस:

$0.2337
$0.2337$0.2337
-0.12%1D
USD
Viction (VIC) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 13:11:44 (UTC+8)

Viction (VIC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2369
$ 0.2369$ 0.2369
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308

$ 0.2369
$ 0.2369$ 0.2369

$ 3.9177215
$ 3.9177215$ 3.9177215

$ 0.1359477912669297
$ 0.1359477912669297$ 0.1359477912669297

0.00%

-0.12%

-0.68%

-0.68%

Viction (VIC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2337 है. पिछले 24 घंटों में, VIC ने $ 0.2308 के कम और $ 0.2369 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.9177215 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.1359477912669297 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIC में 0.00%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Viction (VIC) मार्केट की जानकारी

No.774

$ 28.58M
$ 28.58M$ 28.58M

$ 270.27K
$ 270.27K$ 270.27K

$ 49.08M
$ 49.08M$ 49.08M

122.29M
122.29M 122.29M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

58.23%

TOMO

Viction का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 270.27K है. VIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 122.29M है, कुल आपूर्ति 210000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.08M है.

Viction (VIC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Viction के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000281-0.12%
30 दिन$ -0.0601-20.46%
60 दिन$ +0.0718+44.34%
90 दिन$ +0.0453+24.04%
Viction के मूल्य में आज आया अंतर

आज VIC में $ -0.000281 (-0.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Viction के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0601 (-20.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Viction के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VIC में $ +0.0718 (+44.34%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Viction के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0453 (+24.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Viction (VIC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Viction प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Viction (VIC) क्या है

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Viction निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VIC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Viction के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Viction खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Viction प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Viction (VIC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Viction (VIC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Viction के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Viction प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Viction (VIC) टोकन का अर्थशास्त्र

Viction (VIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Viction (VIC) कैसे खरीदें

क्या आपको Viction कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Viction खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VIC लोकल करेंसी में

1 Viction(VIC) से VND
6,149.8155
1 Viction(VIC) से AUD
A$0.355224
1 Viction(VIC) से GBP
0.172938
1 Viction(VIC) से EUR
0.198645
1 Viction(VIC) से USD
$0.2337
1 Viction(VIC) से MYR
RM0.983877
1 Viction(VIC) से TRY
9.614418
1 Viction(VIC) से JPY
¥34.1202
1 Viction(VIC) से ARS
ARS$311.599221
1 Viction(VIC) से RUB
18.81285
1 Viction(VIC) से INR
20.514186
1 Viction(VIC) से IDR
Rp3,831.146928
1 Viction(VIC) से KRW
324.581256
1 Viction(VIC) से PHP
13.327911
1 Viction(VIC) से EGP
￡E.11.33445
1 Viction(VIC) से BRL
R$1.264317
1 Viction(VIC) से CAD
C$0.320169
1 Viction(VIC) से BDT
28.408572
1 Viction(VIC) से NGN
358.984233
1 Viction(VIC) से COP
$942.336825
1 Viction(VIC) से ZAR
R.4.138827
1 Viction(VIC) से UAH
9.630777
1 Viction(VIC) से VES
Bs33.6528
1 Viction(VIC) से CLP
$226.2216
1 Viction(VIC) से PKR
Rs66.239928
1 Viction(VIC) से KZT
125.576358
1 Viction(VIC) से THB
฿7.562532
1 Viction(VIC) से TWD
NT$7.134861
1 Viction(VIC) से AED
د.إ0.857679
1 Viction(VIC) से CHF
Fr0.18696
1 Viction(VIC) से HKD
HK$1.820523
1 Viction(VIC) से AMD
֏89.299107
1 Viction(VIC) से MAD
.د.م2.105637
1 Viction(VIC) से MXN
$4.360842
1 Viction(VIC) से SAR
ريال0.876375
1 Viction(VIC) से PLN
0.853005
1 Viction(VIC) से RON
лв1.014258
1 Viction(VIC) से SEK
kr2.217813
1 Viction(VIC) से BGN
лв0.390279
1 Viction(VIC) से HUF
Ft79.488381
1 Viction(VIC) से CZK
4.914711
1 Viction(VIC) से KWD
د.ك0.0712785
1 Viction(VIC) से ILS
0.778221
1 Viction(VIC) से AOA
Kz213.033909
1 Viction(VIC) से BHD
.د.ب0.0881049
1 Viction(VIC) से BMD
$0.2337
1 Viction(VIC) से DKK
kr1.49568
1 Viction(VIC) से HNL
L6.113592
1 Viction(VIC) से MUR
10.731504
1 Viction(VIC) से NAD
$4.127142
1 Viction(VIC) से NOK
kr2.353359
1 Viction(VIC) से NZD
$0.394953
1 Viction(VIC) से PAB
B/.0.2337
1 Viction(VIC) से PGK
K0.988551
1 Viction(VIC) से QAR
ر.ق0.853005
1 Viction(VIC) से RSD
дин.23.479839

Viction संसाधन

Viction को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Viction वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Viction

आज Viction (VIC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VIC प्राइस 0.2337 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VIC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VIC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2337 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Viction का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VIC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VIC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 122.29M USD है.
VIC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VIC ने 3.9177215 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VIC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VIC ने 0.1359477912669297 USD की ATL प्राइस देखी.
VIC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VIC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 270.27K USD है.
क्या VIC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VIC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VIC का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 13:11:44 (UTC+8)

अस्वीकरण

