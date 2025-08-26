VGX की अधिक जानकारी

Voyager Token लोगो

Voyager Token मूल्य(VGX)

1 VGX से USD लाइव प्राइस:

$0.002054
$0.002054$0.002054
-2.97%1D
USD
Voyager Token (VGX) मूल्य का लाइव चार्ट
Voyager Token (VGX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00205
$ 0.00205$ 0.00205
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.002331
$ 0.002331$ 0.002331
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00205
$ 0.00205$ 0.00205

$ 0.002331
$ 0.002331$ 0.002331

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001902760595588087
$ 0.001902760595588087$ 0.001902760595588087

+0.09%

-2.97%

-6.09%

-6.09%

Voyager Token (VGX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.002054 है. पिछले 24 घंटों में, VGX ने $ 0.00205 के कम और $ 0.002331 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VGX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 12.538700103759766 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001902760595588087 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VGX में +0.09%, 24 घंटों में -2.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Voyager Token (VGX) मार्केट की जानकारी

No.2090

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

532.72M
532.72M 532.72M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Voyager Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.92K है. VGX की मार्केट में उपलब्ध राशि 532.72M है, कुल आपूर्ति 916531620.4440113 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.88M है.

Voyager Token (VGX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Voyager Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00006287-2.97%
30 दिन$ -0.000842-29.08%
60 दिन$ -0.002065-50.14%
90 दिन$ -0.001618-44.07%
Voyager Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज VGX में $ -0.00006287 (-2.97%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Voyager Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000842 (-29.08%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Voyager Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VGX में $ -0.002065 (-50.14%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Voyager Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001618 (-44.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Voyager Token (VGX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Voyager Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Voyager Token (VGX) क्या है

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Voyager Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VGX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Voyager Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Voyager Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Voyager Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Voyager Token (VGX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Voyager Token (VGX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Voyager Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Voyager Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Voyager Token (VGX) टोकन का अर्थशास्त्र

Voyager Token (VGX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VGX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Voyager Token (VGX) कैसे खरीदें

क्या आपको Voyager Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Voyager Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VGX लोकल करेंसी में

1 Voyager Token(VGX) से VND
54.05101
1 Voyager Token(VGX) से AUD
A$0.00312208
1 Voyager Token(VGX) से GBP
0.00151996
1 Voyager Token(VGX) से EUR
0.0017459
1 Voyager Token(VGX) से USD
$0.002054
1 Voyager Token(VGX) से MYR
RM0.00866788
1 Voyager Token(VGX) से TRY
0.08450156
1 Voyager Token(VGX) से JPY
¥0.299884
1 Voyager Token(VGX) से ARS
ARS$2.73865982
1 Voyager Token(VGX) से RUB
0.16532646
1 Voyager Token(VGX) से INR
0.1804439
1 Voyager Token(VGX) से IDR
Rp33.67212576
1 Voyager Token(VGX) से KRW
2.85275952
1 Voyager Token(VGX) से PHP
0.11724232
1 Voyager Token(VGX) से EGP
￡E.0.09959846
1 Voyager Token(VGX) से BRL
R$0.01111214
1 Voyager Token(VGX) से CAD
C$0.00281398
1 Voyager Token(VGX) से BDT
0.24968424
1 Voyager Token(VGX) से NGN
3.15512886
1 Voyager Token(VGX) से COP
$8.2822415
1 Voyager Token(VGX) से ZAR
R.0.03637634
1 Voyager Token(VGX) से UAH
0.08464534
1 Voyager Token(VGX) से VES
Bs0.295776
1 Voyager Token(VGX) से CLP
$1.988272
1 Voyager Token(VGX) से PKR
Rs0.58218576
1 Voyager Token(VGX) से KZT
1.10369636
1 Voyager Token(VGX) से THB
฿0.0664469
1 Voyager Token(VGX) से TWD
NT$0.06270862
1 Voyager Token(VGX) से AED
د.إ0.00753818
1 Voyager Token(VGX) से CHF
Fr0.0016432
1 Voyager Token(VGX) से HKD
HK$0.01600066
1 Voyager Token(VGX) से AMD
֏0.78485394
1 Voyager Token(VGX) से MAD
.د.م0.01850654
1 Voyager Token(VGX) से MXN
$0.03832764
1 Voyager Token(VGX) से SAR
ريال0.0077025
1 Voyager Token(VGX) से PLN
0.0074971
1 Voyager Token(VGX) से RON
лв0.00891436
1 Voyager Token(VGX) से SEK
kr0.01949246
1 Voyager Token(VGX) से BGN
лв0.00343018
1 Voyager Token(VGX) से HUF
Ft0.69840108
1 Voyager Token(VGX) से CZK
0.04317508
1 Voyager Token(VGX) से KWD
د.ك0.00062647
1 Voyager Token(VGX) से ILS
0.00681928
1 Voyager Token(VGX) से AOA
Kz1.87236478
1 Voyager Token(VGX) से BHD
.د.ب0.000774358
1 Voyager Token(VGX) से BMD
$0.002054
1 Voyager Token(VGX) से DKK
kr0.01312506
1 Voyager Token(VGX) से HNL
L0.05373264
1 Voyager Token(VGX) से MUR
0.09431968
1 Voyager Token(VGX) से NAD
$0.03627364
1 Voyager Token(VGX) से NOK
kr0.02068378
1 Voyager Token(VGX) से NZD
$0.00347126
1 Voyager Token(VGX) से PAB
B/.0.002054
1 Voyager Token(VGX) से PGK
K0.00868842
1 Voyager Token(VGX) से QAR
ر.ق0.0074971
1 Voyager Token(VGX) से RSD
дин.0.20628322

Voyager Token संसाधन

Voyager Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Voyager Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Voyager Token

आज Voyager Token (VGX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VGX प्राइस 0.002054 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VGX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VGX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.002054 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Voyager Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VGX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VGX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VGX की मार्केट में उपलब्ध राशि 532.72M USD है.
VGX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VGX ने 12.538700103759766 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VGX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VGX ने 0.001902760595588087 USD की ATL प्राइस देखी.
VGX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VGX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.92K USD है.
क्या VGX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VGX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VGX का प्राइस का अनुमान देखें.
