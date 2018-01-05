VGX

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

नामVGX

रैंकNo.2160

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि547,016,008.2069631

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति916,531,620.4440113

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर12.538700103759766,2018-01-05

सबसे कम कीमत0.00173956323987354,2025-09-10

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

