USDP (USDP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.9999 है. पिछले 24 घंटों में, USDP ने $ 0.9997 के कम और $ 1.0009 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.0227706070856626 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.872764435084 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDP में +0.01%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
USDP (USDP) मार्केट की जानकारी
$ 66.95M
$ 103.03K
$ 66.95M
66.95M
66,953,468.26571843
ETH
USDP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.95M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 103.03K है. USDP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.95M है, कुल आपूर्ति 66953468.26571843 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.95M है.
USDP (USDP) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में USDP के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0001
-0.01%
30 दिन
$ 0
0.00%
60 दिन
$ +0.0002
+0.02%
90 दिन
$ +0.0004
+0.04%
USDP के मूल्य में आज आया अंतर
आज USDP में $ -0.0001 (-0.01%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
USDP के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
USDP के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDP में $ +0.0002 (+0.02%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
USDP के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0004 (+0.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
USDP (USDP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.
USDP प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में USDP (USDP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके USDP (USDP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? USDP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
USDP (USDP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
