Unipoly Coin लोगो

Unipoly Coin मूल्य(UNP)

1 UNP से USD लाइव प्राइस:

$0.17885
$0.17885$0.17885
+1.18%1D
USD
Unipoly Coin (UNP) मूल्य का लाइव चार्ट
Unipoly Coin (UNP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.17984
$ 0.17984$ 0.17984
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685

$ 0.17984
$ 0.17984$ 0.17984

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

+0.08%

+1.18%

+8.18%

+8.18%

Unipoly Coin (UNP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.17885 है. पिछले 24 घंटों में, UNP ने $ 0.1685 के कम और $ 0.17984 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UNP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.29955878081047876 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.009826563500557434 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UNP में +0.08%, 24 घंटों में +1.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Unipoly Coin (UNP) मार्केट की जानकारी

No.662

$ 39.21M
$ 39.21M$ 39.21M

$ 426.43K
$ 426.43K$ 426.43K

$ 178.85M
$ 178.85M$ 178.85M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

ETH

Unipoly Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 426.43K है. UNP की मार्केट में उपलब्ध राशि 219.23M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 178.85M है.

Unipoly Coin (UNP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Unipoly Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0020858+1.18%
30 दिन$ -0.03117-14.85%
60 दिन$ -0.01084-5.72%
90 दिन$ -0.01125-5.92%
Unipoly Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज UNP में $ +0.0020858 (+1.18%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Unipoly Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.03117 (-14.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Unipoly Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UNP में $ -0.01084 (-5.72%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Unipoly Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01125 (-5.92%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Unipoly Coin (UNP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Unipoly Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Unipoly Coin (UNP) क्या है

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Unipoly Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- UNP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Unipoly Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Unipoly Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Unipoly Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Unipoly Coin (UNP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Unipoly Coin (UNP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Unipoly Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Unipoly Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Unipoly Coin (UNP) टोकन का अर्थशास्त्र

Unipoly Coin (UNP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UNP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Unipoly Coin (UNP) कैसे खरीदें

क्या आपको Unipoly Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Unipoly Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

UNP लोकल करेंसी में

1 Unipoly Coin(UNP) से VND
4,706.43775
1 Unipoly Coin(UNP) से AUD
A$0.271852
1 Unipoly Coin(UNP) से GBP
0.132349
1 Unipoly Coin(UNP) से EUR
0.1520225
1 Unipoly Coin(UNP) से USD
$0.17885
1 Unipoly Coin(UNP) से MYR
RM0.7529585
1 Unipoly Coin(UNP) से TRY
7.357889
1 Unipoly Coin(UNP) से JPY
¥26.1121
1 Unipoly Coin(UNP) से ARS
ARS$238.4660705
1 Unipoly Coin(UNP) से RUB
14.397425
1 Unipoly Coin(UNP) से INR
15.7083955
1 Unipoly Coin(UNP) से IDR
Rp2,931.966744
1 Unipoly Coin(UNP) से KRW
248.401188
1 Unipoly Coin(UNP) से PHP
10.208758
1 Unipoly Coin(UNP) से EGP
￡E.8.674225
1 Unipoly Coin(UNP) से BRL
R$0.9675785
1 Unipoly Coin(UNP) से CAD
C$0.2450245
1 Unipoly Coin(UNP) से BDT
21.741006
1 Unipoly Coin(UNP) से NGN
274.7296965
1 Unipoly Coin(UNP) से COP
$721.1679125
1 Unipoly Coin(UNP) से ZAR
R.3.1674335
1 Unipoly Coin(UNP) से UAH
7.3704085
1 Unipoly Coin(UNP) से VES
Bs25.7544
1 Unipoly Coin(UNP) से CLP
$173.1268
1 Unipoly Coin(UNP) से PKR
Rs50.693244
1 Unipoly Coin(UNP) से KZT
96.103259
1 Unipoly Coin(UNP) से THB
฿5.784009
1 Unipoly Coin(UNP) से TWD
NT$5.4602905
1 Unipoly Coin(UNP) से AED
د.إ0.6563795
1 Unipoly Coin(UNP) से CHF
Fr0.14308
1 Unipoly Coin(UNP) से HKD
HK$1.3932415
1 Unipoly Coin(UNP) से AMD
֏68.3403735
1 Unipoly Coin(UNP) से MAD
.د.م1.6114385
1 Unipoly Coin(UNP) से MXN
$3.337341
1 Unipoly Coin(UNP) से SAR
ريال0.6706875
1 Unipoly Coin(UNP) से PLN
0.6528025
1 Unipoly Coin(UNP) से RON
лв0.776209
1 Unipoly Coin(UNP) से SEK
kr1.6972865
1 Unipoly Coin(UNP) से BGN
лв0.2986795
1 Unipoly Coin(UNP) से HUF
Ft60.812577
1 Unipoly Coin(UNP) से CZK
3.759427
1 Unipoly Coin(UNP) से KWD
د.ك0.05454925
1 Unipoly Coin(UNP) से ILS
0.593782
1 Unipoly Coin(UNP) से AOA
Kz163.0342945
1 Unipoly Coin(UNP) से BHD
.د.ب0.06742645
1 Unipoly Coin(UNP) से BMD
$0.17885
1 Unipoly Coin(UNP) से DKK
kr1.1428515
1 Unipoly Coin(UNP) से HNL
L4.678716
1 Unipoly Coin(UNP) से MUR
8.212792
1 Unipoly Coin(UNP) से NAD
$3.158491
1 Unipoly Coin(UNP) से NOK
kr1.8010195
1 Unipoly Coin(UNP) से NZD
$0.3022565
1 Unipoly Coin(UNP) से PAB
B/.0.17885
1 Unipoly Coin(UNP) से PGK
K0.7565355
1 Unipoly Coin(UNP) से QAR
ر.ق0.6528025
1 Unipoly Coin(UNP) से RSD
дин.17.9619055

Unipoly Coin संसाधन

Unipoly Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Unipoly Coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Unipoly Coin

आज Unipoly Coin (UNP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UNP प्राइस 0.17885 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UNP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UNP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.17885 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Unipoly Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UNP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.21M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UNP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UNP की मार्केट में उपलब्ध राशि 219.23M USD है.
UNP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UNP ने 0.29955878081047876 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UNP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UNP ने 0.009826563500557434 USD की ATL प्राइस देखी.
UNP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UNP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 426.43K USD है.
क्या UNP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UNP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UNP का प्राइस का अनुमान देखें.
Unipoly Coin (UNP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

