SUMMIT मूल्य(SUMMIT)
आज SUMMIT (SUMMIT) का लाइव मूल्य $ 0.0000086 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.87% का बदलाव आया है. मौजूदा SUMMIT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000086 प्रति SUMMIT है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार SUMMIT करेंसी की रैंक #3522 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- SUMMIT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SUMMIT की ट्रेडिंग $ 0.000008 (निम्न) और $ 0.0000087 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.002838504788824605 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000010580377364973 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SUMMIT में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 30.62K तक पहुँच गया.
No.3522
SOL
SUMMIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 30.62K है. SUMMIT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 2030499956251 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.06M है.
0.00%
+4.87%
0.00%
0.00%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SUMMIT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000000399
|+4.87%
|30 दिन
|$ -0.000002
|-18.87%
|60 दिन
|$ -0.0000068
|-44.16%
|90 दिन
|$ -0.0000317
|-78.67%
आज SUMMIT में $ +0.000000399 (+4.87%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000002 (-18.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SUMMIT में $ -0.0000068 (-44.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000317 (-78.67%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
SUMMIT (SUMMIT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब SUMMIT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, SUMMIT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
SUMMIT के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर SUMMIT की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, SUMMIT खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी SUMMIT (SUMMIT) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
SUMMIT का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर SUMMIT (SUMMIT) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.
SUMMIT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ SUMMIT पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर SUMMIT USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, SUMMIT का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 SUMMIT = 0.0000086 USD