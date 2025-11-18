एक्सचेंजDEX+
Naoris Protocol का आज का लाइव मूल्य 0.02467 USD है.NAORIS का मार्केट कैप -- USD है. भारत में NAORIS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

NAORIS की अधिक जानकारी

NAORIS प्राइस की जानकारी

NAORIS क्या है

NAORIS व्हाइटपेपर

NAORIS आधिकारिक वेबसाइट

NAORIS टोकन का अर्थशास्त्र

NAORIS प्राइस का पूर्वानुमान

NAORIS हिस्ट्री

NAORIS खरीदने की गाइड

NAORIS-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

NAORIS स्पॉट

NAORIS USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Naoris Protocol लोगो

Naoris Protocol मूल्य(NAORIS)

1 NAORIS से USD लाइव प्राइस:

$0.02465
$0.02465$0.02465
+1.77%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:04:56 (UTC+8)

Naoris Protocol का आज का मूल्य

आज Naoris Protocol (NAORIS) का लाइव मूल्य $ 0.02467 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.77% का बदलाव आया है. मौजूदा NAORIS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.02467 प्रति NAORIS है.

-- के मार्केट कैप के अनुसार Naoris Protocol करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- NAORIS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, NAORIS की ट्रेडिंग $ 0.02373 (निम्न) और $ 0.02682 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में NAORIS में पिछले एक घंटे में -1.64% और पिछले 7 दिनों में -18.56% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 81.80K तक पहुँच गया.

Naoris Protocol (NAORIS) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 81.80K
$ 81.80K$ 81.80K

$ 98.68M
$ 98.68M$ 98.68M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Naoris Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 81.80K है. NAORIS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 4000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 98.68M है.

Naoris Protocol की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02373
$ 0.02373$ 0.02373
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02682
$ 0.02682$ 0.02682
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02373
$ 0.02373$ 0.02373

$ 0.02682
$ 0.02682$ 0.02682

--
----

--
----

-1.64%

+1.77%

-18.56%

-18.56%

Naoris Protocol (NAORIS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Naoris Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0004287+1.77%
30 दिन$ -0.02682-52.09%
60 दिन$ -0.04645-65.32%
90 दिन$ +0.00038+1.56%
Naoris Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज NAORIS में $ +0.0004287 (+1.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Naoris Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02682 (-52.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Naoris Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NAORIS में $ -0.04645 (-65.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Naoris Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00038 (+1.56%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Naoris Protocol (NAORIS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Naoris Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Naoris Protocol के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Naoris Protocol (NAORIS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में NAORIS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Naoris Protocol (NAORIS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Naoris Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Naoris Protocol की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए NAORIS के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Naoris Protocolप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Naoris Protocol कैसे खरीदें और निवेश करें

Naoris Protocol के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर NAORIS की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Naoris Protocol खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Naoris Protocol (NAORIS) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Naoris Protocol तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Naoris Protocol (NAORIS) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Naoris Protocol के साथ क्या कर सकते हैं

Naoris Protocol का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Naoris Protocol (NAORIS) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Naoris Protocol (NAORIS) क्या है

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol संसाधन

Naoris Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Naoris Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Naoris Protocol

2030 में 1 Naoris Protocol का मूल्य कितना होगा?
अगर Naoris Protocol 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Naoris Protocol के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:04:56 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
Naoris Protocol के बारे में और जानें

NAORIS USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ NAORIS पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर NAORIS USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Naoris Protocol (NAORIS) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Naoris Protocol का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
NAORIS/USDT
$0.02465
$0.02465$0.02465
+1.60%
0.00% (USDT)

$0.00
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000000000000008200
$0.014949
$0.0640
$0.03484
$0.00002839
1 NAORIS = 0.02467 USD