STEPN (STEPN) क्या है

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके STEPN निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- STEPN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- STEPN के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर STEPN खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

STEPN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में STEPN (STEPN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके STEPN (STEPN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? STEPN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब STEPN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STEPN (STEPN) टोकन का अर्थशास्त्र

STEPN (STEPN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STEPN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

STEPN (STEPN) कैसे खरीदें

क्या आपको STEPN कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से STEPN खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

STEPN लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

STEPN संसाधन

STEPN को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न STEPN आज STEPN (STEPN) का मूल्य कितना है? USD में लाइव STEPN प्राइस 0.04338 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. STEPN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.04338 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए STEPN से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. STEPN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? STEPN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 132.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. STEPN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? STEPN की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.05B USD है. STEPN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? STEPN ने 4.114427206028121 USD की ATH प्राइस हासिल की. STEPN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? STEPN ने 0.03685184240577667 USD की ATL प्राइस देखी. STEPN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? STEPN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.15M USD है. क्या STEPN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STEPN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STEPN का प्राइस का अनुमान देखें.

STEPN (STEPN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

