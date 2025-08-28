SOIL की अधिक जानकारी

Soil लोगो

Soil मूल्य(SOIL)

1 SOIL से USD लाइव प्राइस:

$0.2417
$0.2417$0.2417
-3.00%1D
USD
Soil (SOIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:18:37 (UTC+8)

Soil (SOIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2408
$ 0.2408$ 0.2408
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2553
$ 0.2553$ 0.2553
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2408
$ 0.2408$ 0.2408

$ 0.2553
$ 0.2553$ 0.2553

$ 3.987815897532013
$ 3.987815897532013$ 3.987815897532013

$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791

+0.33%

-3.00%

-2.82%

-2.82%

Soil (SOIL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2417 है. पिछले 24 घंटों में, SOIL ने $ 0.2408 के कम और $ 0.2553 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.987815897532013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.09537159078089791 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOIL में +0.33%, 24 घंटों में -3.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Soil (SOIL) मार्केट की जानकारी

No.1154

$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M

$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K

$ 24.17M
$ 24.17M$ 24.17M

41.01M
41.01M 41.01M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

41.01%

MATIC

Soil का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.45K है. SOIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.01M है, कुल आपूर्ति 99000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.17M है.

Soil (SOIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Soil के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.007475-3.00%
30 दिन$ -0.0097-3.86%
60 दिन$ -0.0839-25.77%
90 दिन$ -0.1683-41.05%
Soil के मूल्य में आज आया अंतर

आज SOIL में $ -0.007475 (-3.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Soil के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0097 (-3.86%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Soil के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SOIL में $ -0.0839 (-25.77%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Soil के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1683 (-41.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Soil (SOIL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Soil प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Soil (SOIL) क्या है

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Soil निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SOIL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Soil के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Soil खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Soil प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Soil (SOIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Soil (SOIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Soil के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Soil प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Soil (SOIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Soil (SOIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Soil (SOIL) कैसे खरीदें

क्या आपको Soil कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Soil खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SOIL लोकल करेंसी में

1 Soil(SOIL) से VND
6,360.3355
1 Soil(SOIL) से AUD
A$0.369801
1 Soil(SOIL) से GBP
0.178858
1 Soil(SOIL) से EUR
0.205445
1 Soil(SOIL) से USD
$0.2417
1 Soil(SOIL) से MYR
RM1.019974
1 Soil(SOIL) से TRY
9.943538
1 Soil(SOIL) से JPY
¥35.5299
1 Soil(SOIL) से ARS
ARS$322.265861
1 Soil(SOIL) से RUB
19.45685
1 Soil(SOIL) से INR
21.240596
1 Soil(SOIL) से IDR
Rp3,962.294448
1 Soil(SOIL) से KRW
336.161194
1 Soil(SOIL) से PHP
13.82524
1 Soil(SOIL) से EGP
￡E.11.720033
1 Soil(SOIL) से BRL
R$1.307597
1 Soil(SOIL) से CAD
C$0.331129
1 Soil(SOIL) से BDT
29.381052
1 Soil(SOIL) से NGN
371.272953
1 Soil(SOIL) से COP
$974.594825
1 Soil(SOIL) से ZAR
R.4.285341
1 Soil(SOIL) से UAH
9.960457
1 Soil(SOIL) से VES
Bs34.8048
1 Soil(SOIL) से CLP
$233.9656
1 Soil(SOIL) से PKR
Rs68.507448
1 Soil(SOIL) से KZT
129.875078
1 Soil(SOIL) से THB
฿7.818995
1 Soil(SOIL) से TWD
NT$7.381518
1 Soil(SOIL) से AED
د.إ0.887039
1 Soil(SOIL) से CHF
Fr0.19336
1 Soil(SOIL) से HKD
HK$1.882843
1 Soil(SOIL) से AMD
֏92.355987
1 Soil(SOIL) से MAD
.د.م2.177717
1 Soil(SOIL) से MXN
$4.512539
1 Soil(SOIL) से SAR
ريال0.906375
1 Soil(SOIL) से PLN
0.882205
1 Soil(SOIL) से RON
лв1.048978
1 Soil(SOIL) से SEK
kr2.293733
1 Soil(SOIL) से BGN
лв0.403639
1 Soil(SOIL) से HUF
Ft82.238425
1 Soil(SOIL) से CZK
5.080534
1 Soil(SOIL) से KWD
د.ك0.0737185
1 Soil(SOIL) से ILS
0.802444
1 Soil(SOIL) से AOA
Kz220.326469
1 Soil(SOIL) से BHD
.د.ب0.0911209
1 Soil(SOIL) से BMD
$0.2417
1 Soil(SOIL) से DKK
kr1.544463
1 Soil(SOIL) से HNL
L6.322872
1 Soil(SOIL) से MUR
11.098864
1 Soil(SOIL) से NAD
$4.268422
1 Soil(SOIL) से NOK
kr2.433919
1 Soil(SOIL) से NZD
$0.408473
1 Soil(SOIL) से PAB
B/.0.2417
1 Soil(SOIL) से PGK
K1.022391
1 Soil(SOIL) से QAR
ر.ق0.882205
1 Soil(SOIL) से RSD
дин.24.26668

Soil संसाधन

Soil को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Soil वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Soil

आज Soil (SOIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOIL प्राइस 0.2417 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2417 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Soil का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.91M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.01M USD है.
SOIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOIL ने 3.987815897532013 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOIL ने 0.09537159078089791 USD की ATL प्राइस देखी.
SOIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.45K USD है.
क्या SOIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOIL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:18:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

