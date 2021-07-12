SLP की अधिक जानकारी

Smooth Love Potion लोगो

Smooth Love Potion मूल्य(SLP)

1 SLP से USD लाइव प्राइस:

$0.001794
$0.001794$0.001794
+1.24%1D
USD
Smooth Love Potion (SLP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:48:48 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001755
$ 0.001755$ 0.001755
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001811
$ 0.001811$ 0.001811
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001755
$ 0.001755$ 0.001755

$ 0.001811
$ 0.001811$ 0.001811

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792

+0.84%

+1.24%

+2.80%

+2.80%

Smooth Love Potion (SLP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001794 है. पिछले 24 घंटों में, SLP ने $ 0.001755 के कम और $ 0.001811 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.41907081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001059406911044792 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLP में +0.84%, 24 घंटों में +1.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Smooth Love Potion (SLP) मार्केट की जानकारी

No.500

$ 64.52M
$ 64.52M$ 64.52M

$ 244.04K
$ 244.04K$ 244.04K

$ 64.52M
$ 64.52M$ 64.52M

35.97B
35.97B 35.97B

--
----

35,965,265,806
35,965,265,806 35,965,265,806

2021-07-12 00:00:00

ETH

Smooth Love Potion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 244.04K है. SLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.97B है, कुल आपूर्ति 35965265806 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.52M है.

Smooth Love Potion (SLP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Smooth Love Potion के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00002197+1.24%
30 दिन$ -0.000201-10.08%
60 दिन$ +0.000502+38.85%
90 दिन$ +0.000382+27.05%
Smooth Love Potion के मूल्य में आज आया अंतर

आज SLP में $ +0.00002197 (+1.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Smooth Love Potion के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000201 (-10.08%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Smooth Love Potion के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SLP में $ +0.000502 (+38.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Smooth Love Potion के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000382 (+27.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Smooth Love Potion (SLP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Smooth Love Potion प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Smooth Love Potion (SLP) क्या है

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Smooth Love Potion निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SLP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Smooth Love Potion के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Smooth Love Potion खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Smooth Love Potion प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Smooth Love Potion (SLP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Smooth Love Potion (SLP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Smooth Love Potion के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Smooth Love Potion प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Smooth Love Potion (SLP) टोकन का अर्थशास्त्र

Smooth Love Potion (SLP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SLP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Smooth Love Potion (SLP) कैसे खरीदें

क्या आपको Smooth Love Potion कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Smooth Love Potion खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SLP लोकल करेंसी में

Smooth Love Potion संसाधन

Smooth Love Potion को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Smooth Love Potion वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Smooth Love Potion

आज Smooth Love Potion (SLP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SLP प्राइस 0.001794 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SLP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SLP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001794 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Smooth Love Potion का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SLP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.52M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SLP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.97B USD है.
SLP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SLP ने 0.41907081 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SLP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SLP ने 0.001059406911044792 USD की ATL प्राइस देखी.
SLP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SLP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 244.04K USD है.
क्या SLP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SLP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SLP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:48:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

