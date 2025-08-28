SEND की अधिक जानकारी

Suilend लोगो

Suilend मूल्य(SEND)

1 SEND से USD लाइव प्राइस:

$0.4892
$0.4892$0.4892
-10.53%1D
USD
Suilend (SEND) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:24:41 (UTC+8)

Suilend (SEND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.4795
$ 0.4795$ 0.4795
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.5563
$ 0.5563$ 0.5563
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.4795
$ 0.4795$ 0.4795

$ 0.5563
$ 0.5563$ 0.5563

$ 4.099970461772894
$ 4.099970461772894$ 4.099970461772894

$ 0.2752092555661979
$ 0.2752092555661979$ 0.2752092555661979

-4.23%

-10.53%

-26.14%

-26.14%

Suilend (SEND) रियल-टाइम प्राइस $ 0.4896 है. पिछले 24 घंटों में, SEND ने $ 0.4795 के कम और $ 0.5563 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SEND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.099970461772894 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.2752092555661979 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SEND में -4.23%, 24 घंटों में -10.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Suilend (SEND) मार्केट की जानकारी

No.801

$ 23.85M
$ 23.85M$ 23.85M

$ 278.68K
$ 278.68K$ 278.68K

$ 48.96M
$ 48.96M$ 48.96M

48.72M
48.72M 48.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

48.72%

SUI

Suilend का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 278.68K है. SEND की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.72M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.96M है.

Suilend (SEND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Suilend के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.057575-10.53%
30 दिन$ -0.1495-23.40%
60 दिन$ +0.0703+16.76%
90 दिन$ -0.2094-29.96%
Suilend के मूल्य में आज आया अंतर

आज SEND में $ -0.057575 (-10.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Suilend के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1495 (-23.40%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Suilend के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SEND में $ +0.0703 (+16.76%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Suilend के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2094 (-29.96%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Suilend (SEND) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Suilend प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Suilend (SEND) क्या है

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Suilend MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Suilend निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SEND की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Suilend के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Suilend खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Suilend प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Suilend (SEND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Suilend (SEND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Suilend के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Suilend प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Suilend (SEND) टोकन का अर्थशास्त्र

Suilend (SEND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SEND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Suilend (SEND) कैसे खरीदें

क्या आपको Suilend कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Suilend खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SEND लोकल करेंसी में

Suilend संसाधन

Suilend को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Suilend वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Suilend

आज Suilend (SEND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SEND प्राइस 0.4896 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SEND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SEND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.4896 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Suilend का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SEND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.85M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SEND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SEND की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.72M USD है.
SEND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SEND ने 4.099970461772894 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SEND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SEND ने 0.2752092555661979 USD की ATL प्राइस देखी.
SEND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SEND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 278.68K USD है.
क्या SEND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SEND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SEND का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:24:41 (UTC+8)

अस्वीकरण

