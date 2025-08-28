SCCP की अधिक जानकारी

S.C. Corinthians FT लोगो

S.C. Corinthians FT मूल्य(SCCP)

1 SCCP से USD लाइव प्राइस:

$0.03325
+0.36%1D
USD
S.C. Corinthians FT (SCCP) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 15:16:40 (UTC+8)

S.C. Corinthians FT (SCCP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03303
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03385
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03303
$ 0.03385
$ 149.7978133807041
$ 0
-0.27%

+0.36%

+9.62%

+9.62%

S.C. Corinthians FT (SCCP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03325 है. पिछले 24 घंटों में, SCCP ने $ 0.03303 के कम और $ 0.03385 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCCP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 149.7978133807041 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCCP में -0.27%, 24 घंटों में +0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

S.C. Corinthians FT (SCCP) मार्केट की जानकारी

No.2786

$ 159.57K
$ 57.40K
$ 665.00K
4.80M
20,000,000
20,000,000
23.99%

CHZ

S.C. Corinthians FT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.40K है. SCCP की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.80M है, कुल आपूर्ति 20000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 665.00K है.

S.C. Corinthians FT (SCCP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में S.C. Corinthians FT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001193+0.36%
30 दिन$ +0.00434+15.01%
60 दिन$ +0.00482+16.95%
90 दिन$ -0.02428-42.21%
S.C. Corinthians FT के मूल्य में आज आया अंतर

आज SCCP में $ +0.0001193 (+0.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

S.C. Corinthians FT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00434 (+15.01%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

S.C. Corinthians FT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SCCP में $ +0.00482 (+16.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

S.C. Corinthians FT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02428 (-42.21%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

S.C. Corinthians FT (SCCP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब S.C. Corinthians FT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

S.C. Corinthians FT (SCCP) क्या है

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

S.C. Corinthians FT MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके S.C. Corinthians FT निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SCCP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- S.C. Corinthians FT के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर S.C. Corinthians FT खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

S.C. Corinthians FT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में S.C. Corinthians FT (SCCP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके S.C. Corinthians FT (SCCP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? S.C. Corinthians FT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब S.C. Corinthians FT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

S.C. Corinthians FT (SCCP) टोकन का अर्थशास्त्र

S.C. Corinthians FT (SCCP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCCP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

S.C. Corinthians FT (SCCP) कैसे खरीदें

क्या आपको S.C. Corinthians FT कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से S.C. Corinthians FT खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SCCP लोकल करेंसी में

1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से VND
874.97375
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से AUD
A$0.0508725
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से GBP
0.024605
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से EUR
0.0282625
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से USD
$0.03325
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से MYR
RM0.140315
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से TRY
1.367905
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से JPY
¥4.88775
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से ARS
ARS$44.3332225
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से RUB
2.676625
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से INR
2.92201
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से IDR
Rp545.08188
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से KRW
46.244765
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से PHP
1.9019
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से EGP
￡E.1.6122925
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से BRL
R$0.1798825
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से CAD
C$0.0455525
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से BDT
4.04187
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से NGN
51.0749925
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से COP
$134.0723125
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से ZAR
R.0.5895225
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से UAH
1.3702325
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से VES
Bs4.788
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से CLP
$32.186
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से PKR
Rs9.42438
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से KZT
17.866555
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से THB
฿1.0756375
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से TWD
NT$1.015455
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से AED
د.إ0.1220275
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से CHF
Fr0.0266
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से HKD
HK$0.2590175
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से AMD
֏12.7051575
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से MAD
.د.م0.2995825
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से MXN
$0.6207775
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से SAR
ريال0.1246875
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से PLN
0.1213625
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से RON
лв0.144305
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से SEK
kr0.3155425
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से BGN
лв0.0555275
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से HUF
Ft11.3133125
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से CZK
0.698915
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से KWD
د.ك0.01014125
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से ILS
0.11039
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से AOA
Kz30.3097025
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से BHD
.د.ب0.01253525
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से BMD
$0.03325
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से DKK
kr0.2124675
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से HNL
L0.86982
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से MUR
1.52684
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से NAD
$0.587195
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से NOK
kr0.3348275
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से NZD
$0.0561925
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से PAB
B/.0.03325
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से PGK
K0.1406475
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से QAR
ر.ق0.1213625
1 S.C. Corinthians FT(SCCP) से RSD
дин.3.3383

S.C. Corinthians FT संसाधन

S.C. Corinthians FT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक S.C. Corinthians FT वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न S.C. Corinthians FT

आज S.C. Corinthians FT (SCCP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCCP प्राइस 0.03325 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCCP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCCP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03325 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
S.C. Corinthians FT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCCP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCCP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCCP की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.80M USD है.
SCCP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCCP ने 149.7978133807041 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCCP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCCP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SCCP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCCP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.40K USD है.
क्या SCCP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCCP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCCP का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 15:16:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

