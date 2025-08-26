RPL की अधिक जानकारी

RPL प्राइस की जानकारी

RPL व्हाइटपेपर

RPL आधिकारिक वेबसाइट

RPL टोकन का अर्थशास्त्र

RPL प्राइस का पूर्वानुमान

RPL हिस्ट्री

RPL खरीदने की गाइड

RPL-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

RPL स्पॉट

RPL USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Rocket Pool लोगो

Rocket Pool मूल्य(RPL)

1 RPL से USD लाइव प्राइस:

$7.354
$7.354$7.354
-0.36%1D
USD
Rocket Pool (RPL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:43:46 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 7.274
$ 7.274$ 7.274
24 घंटे में न्यूनतम
$ 7.557
$ 7.557$ 7.557
24 घंटे में उच्चतम

$ 7.274
$ 7.274$ 7.274

$ 7.557
$ 7.557$ 7.557

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

+0.24%

-0.36%

+3.22%

+3.22%

Rocket Pool (RPL) रियल-टाइम प्राइस $ 7.355 है. पिछले 24 घंटों में, RPL ने $ 7.274 के कम और $ 7.557 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RPL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 154.7288747531403 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0911751633458 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RPL में +0.24%, 24 घंटों में -0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rocket Pool (RPL) मार्केट की जानकारी

No.269

$ 159.66M
$ 159.66M$ 159.66M

$ 591.26K
$ 591.26K$ 591.26K

$ 159.66M
$ 159.66M$ 159.66M

21.71M
21.71M 21.71M

--
----

21,707,238.69416839
21,707,238.69416839 21,707,238.69416839

ETH

Rocket Pool का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 591.26K है. RPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.71M है, कुल आपूर्ति 21707238.69416839 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 159.66M है.

Rocket Pool (RPL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rocket Pool के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.02657-0.36%
30 दिन$ +0.008+0.10%
60 दिन$ +2.194+42.51%
90 दिन$ +2.689+57.62%
Rocket Pool के मूल्य में आज आया अंतर

आज RPL में $ -0.02657 (-0.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Rocket Pool के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.008 (+0.10%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Rocket Pool के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RPL में $ +2.194 (+42.51%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Rocket Pool के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +2.689 (+57.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Rocket Pool (RPL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Rocket Pool प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Rocket Pool (RPL) क्या है

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Rocket Pool निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RPL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Rocket Pool के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Rocket Pool खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Rocket Pool प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rocket Pool (RPL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rocket Pool (RPL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rocket Pool के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rocket Pool प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Rocket Pool (RPL) टोकन का अर्थशास्त्र

Rocket Pool (RPL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RPL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Rocket Pool (RPL) कैसे खरीदें

क्या आपको Rocket Pool कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Rocket Pool खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RPL लोकल करेंसी में

1 Rocket Pool(RPL) से VND
193,546.825
1 Rocket Pool(RPL) से AUD
A$11.25315
1 Rocket Pool(RPL) से GBP
5.4427
1 Rocket Pool(RPL) से EUR
6.25175
1 Rocket Pool(RPL) से USD
$7.355
1 Rocket Pool(RPL) से MYR
RM30.96455
1 Rocket Pool(RPL) से TRY
302.5847
1 Rocket Pool(RPL) से JPY
¥1,073.83
1 Rocket Pool(RPL) से ARS
ARS$9,806.64215
1 Rocket Pool(RPL) से RUB
592.0775
1 Rocket Pool(RPL) से INR
645.25415
1 Rocket Pool(RPL) से IDR
Rp120,573.7512
1 Rocket Pool(RPL) से KRW
10,215.2124
1 Rocket Pool(RPL) से PHP
419.89695
1 Rocket Pool(RPL) से EGP
￡E.356.7175
1 Rocket Pool(RPL) से BRL
R$39.79055
1 Rocket Pool(RPL) से CAD
C$10.07635
1 Rocket Pool(RPL) से BDT
894.0738
1 Rocket Pool(RPL) से NGN
11,297.94195
1 Rocket Pool(RPL) से COP
$29,657.19875
1 Rocket Pool(RPL) से ZAR
R.130.3306
1 Rocket Pool(RPL) से UAH
303.09955
1 Rocket Pool(RPL) से VES
Bs1,059.12
1 Rocket Pool(RPL) से CLP
$7,119.64
1 Rocket Pool(RPL) से PKR
Rs2,084.7012
1 Rocket Pool(RPL) से KZT
3,952.1357
1 Rocket Pool(RPL) से THB
฿237.8607
1 Rocket Pool(RPL) से TWD
NT$224.6217
1 Rocket Pool(RPL) से AED
د.إ26.99285
1 Rocket Pool(RPL) से CHF
Fr5.884
1 Rocket Pool(RPL) से HKD
HK$57.29545
1 Rocket Pool(RPL) से AMD
֏2,810.41905
1 Rocket Pool(RPL) से MAD
.د.م66.26855
1 Rocket Pool(RPL) से MXN
$137.2443
1 Rocket Pool(RPL) से SAR
ريال27.58125
1 Rocket Pool(RPL) से PLN
26.84575
1 Rocket Pool(RPL) से RON
лв31.9207
1 Rocket Pool(RPL) से SEK
kr69.79895
1 Rocket Pool(RPL) से BGN
лв12.28285
1 Rocket Pool(RPL) से HUF
Ft2,501.65615
1 Rocket Pool(RPL) से CZK
154.67565
1 Rocket Pool(RPL) से KWD
د.ك2.243275
1 Rocket Pool(RPL) से ILS
24.4186
1 Rocket Pool(RPL) से AOA
Kz6,704.59735
1 Rocket Pool(RPL) से BHD
.د.ب2.76548
1 Rocket Pool(RPL) से BMD
$7.355
1 Rocket Pool(RPL) से DKK
kr47.072
1 Rocket Pool(RPL) से HNL
L192.4068
1 Rocket Pool(RPL) से MUR
338.40355
1 Rocket Pool(RPL) से NAD
$129.8893
1 Rocket Pool(RPL) से NOK
kr74.06485
1 Rocket Pool(RPL) से NZD
$12.42995
1 Rocket Pool(RPL) से PAB
B/.7.355
1 Rocket Pool(RPL) से PGK
K31.11165
1 Rocket Pool(RPL) से QAR
ر.ق26.84575
1 Rocket Pool(RPL) से RSD
дин.738.95685

Rocket Pool संसाधन

Rocket Pool को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Rocket Pool वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Rocket Pool

आज Rocket Pool (RPL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RPL प्राइस 7.355 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RPL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RPL से USD की मौजूदा प्राइस $ 7.355 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rocket Pool का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RPL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.66M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RPL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.71M USD है.
RPL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RPL ने 154.7288747531403 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RPL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RPL ने 0.0911751633458 USD की ATL प्राइस देखी.
RPL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RPL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 591.26K USD है.
क्या RPL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RPL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RPL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:43:46 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025

WLFI ने क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया: MEXC पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कल्याणकारी कार्यक्रम का अनुभव करें

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का केंद्र, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है। एक परियोजना के रूप में जो राजनीतिक गुण और DeFi नवाचार का महत्व रखती है, WLFI ने अपने लॉन्च से पहले ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। MEXC के रूप में, एक विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, WLFI प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को सबसे पहले पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता बाजार की热点ों को पहले से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही, MEXC ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए WLFI प्री-हाइप फेस्ट S2 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जो उन्हें विशाल पुरस्कार अवसर प्रदान करता है।

August 24, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

RPL-से-USD कैलकुलेटर

राशि

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 7.355 USD

RPL ट्रेड करें

RPLUSDT
$7.354
$7.354$7.354
-0.45%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस