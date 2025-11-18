Everlyn AI मूल्य(LYN)
आज Everlyn AI (LYN) का लाइव मूल्य $ 0.09318 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.06% का बदलाव आया है. मौजूदा LYN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.09318 प्रति LYN है.
$ 23.82M के मार्केट कैप के अनुसार Everlyn AI करेंसी की रैंक #702 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 255.64M LYN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LYN की ट्रेडिंग $ 0.09205 (निम्न) और $ 0.09827 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.0104430541406704 और सबसे निम्न स्तर $ 0.09309969711477527 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LYN में पिछले एक घंटे में -0.95% और पिछले 7 दिनों में -11.60% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 98.92K तक पहुँच गया.
Everlyn AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 98.92K है. LYN की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.64M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 93.18M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Everlyn AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0029407
|-3.06%
|30 दिन
|$ -0.03642
|-28.11%
|60 दिन
|$ -0.00682
|-6.82%
|90 दिन
|$ -0.00682
|-6.82%
आज LYN में $ -0.0029407 (-3.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.03642 (-28.11%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LYN में $ -0.00682 (-6.82%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00682 (-6.82%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Everlyn AI (LYN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Everlyn AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Everlyn AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.
Everlyn AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
