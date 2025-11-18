River मूल्य(RIVER)
आज River (RIVER) का लाइव मूल्य $ 3.6152 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 9.39% का बदलाव आया है. मौजूदा RIVER से USD कन्वर्ज़न दर $ 3.6152 प्रति RIVER है.
$ 70.86M के मार्केट कैप के अनुसार River करेंसी की रैंक #345 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 19.60M RIVER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RIVER की ट्रेडिंग $ 3.5868 (निम्न) और $ 4.1681 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 10.246419991222751 और सबसे निम्न स्तर $ 1.137662800262792 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RIVER में पिछले एक घंटे में -0.40% और पिछले 7 दिनों में -51.71% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 177.67K तक पहुँच गया.
River का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 177.67K है. RIVER की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.60M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 361.52M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में River के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.374657
|-9.39%
|30 दिन
|$ -0.4241
|-10.50%
|60 दिन
|$ +3.1152
|+623.04%
|90 दिन
|$ +3.1152
|+623.04%
आज RIVER में $ -0.374657 (-9.39%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.4241 (-10.50%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RIVER में $ +3.1152 (+623.04%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +3.1152 (+623.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
2040 में, River के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
