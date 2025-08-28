RIO की अधिक जानकारी

Realio

Realio मूल्य(RIO)

1 RIO से USD लाइव प्राइस:

$0.2574
$0.2574$0.2574
-5.54%1D
USD
Realio (RIO) मूल्य का लाइव चार्ट
Realio (RIO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2563
$ 0.2563$ 0.2563
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.282
$ 0.282$ 0.282
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2563
$ 0.2563$ 0.2563

$ 0.282
$ 0.282$ 0.282

-1.38%

-5.54%

-7.75%

-7.75%

Realio (RIO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2574 है. पिछले 24 घंटों में, RIO ने $ 0.2563 के कम और $ 0.282 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIO में -1.38%, 24 घंटों में -5.54%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Realio (RIO) मार्केट की जानकारी

$ 289.92K
$ 289.92K$ 289.92K

$ 25.74M
$ 25.74M$ 25.74M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

Realio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 289.92K है. RIO की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.74M है.

Realio (RIO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Realio के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.015096-5.54%
30 दिन$ -0.0155-5.68%
60 दिन$ -0.0208-7.48%
90 दिन$ +0.0055+2.18%
Realio के मूल्य में आज आया अंतर

आज RIO में $ -0.015096 (-5.54%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Realio के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0155 (-5.68%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Realio के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RIO में $ -0.0208 (-7.48%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Realio के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0055 (+2.18%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Realio (RIO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Realio प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Realio (RIO) क्या है

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Realio निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- RIO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Realio के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Realio खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Realio प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Realio (RIO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Realio (RIO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Realio के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Realio प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Realio (RIO) टोकन का अर्थशास्त्र

Realio (RIO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RIO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Realio (RIO) कैसे खरीदें

क्या आपको Realio कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Realio खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

RIO लोकल करेंसी में

1 Realio(RIO) से VND
6,773.481
1 Realio(RIO) से AUD
A$0.391248
1 Realio(RIO) से GBP
0.190476
1 Realio(RIO) से EUR
0.21879
1 Realio(RIO) से USD
$0.2574
1 Realio(RIO) से MYR
RM1.086228
1 Realio(RIO) से TRY
10.59201
1 Realio(RIO) से JPY
¥37.5804
1 Realio(RIO) से ARS
ARS$343.199142
1 Realio(RIO) से RUB
20.692386
1 Realio(RIO) से INR
22.682088
1 Realio(RIO) से IDR
Rp4,219.671456
1 Realio(RIO) से KRW
357.997068
1 Realio(RIO) से PHP
14.71041
1 Realio(RIO) से EGP
￡E.12.499344
1 Realio(RIO) से BRL
R$1.392534
1 Realio(RIO) से CAD
C$0.352638
1 Realio(RIO) से BDT
31.289544
1 Realio(RIO) से NGN
395.389566
1 Realio(RIO) से COP
$1,037.90115
1 Realio(RIO) से ZAR
R.4.56885
1 Realio(RIO) से UAH
10.607454
1 Realio(RIO) से VES
Bs37.0656
1 Realio(RIO) से CLP
$249.1632
1 Realio(RIO) से PKR
Rs72.957456
1 Realio(RIO) से KZT
138.311316
1 Realio(RIO) से THB
฿8.332038
1 Realio(RIO) से TWD
NT$7.871292
1 Realio(RIO) से AED
د.إ0.944658
1 Realio(RIO) से CHF
Fr0.20592
1 Realio(RIO) से HKD
HK$2.005146
1 Realio(RIO) से AMD
֏98.355114
1 Realio(RIO) से MAD
.د.م2.319174
1 Realio(RIO) से MXN
$4.808232
1 Realio(RIO) से SAR
ريال0.96525
1 Realio(RIO) से PLN
0.93951
1 Realio(RIO) से RON
лв1.117116
1 Realio(RIO) से SEK
kr2.437578
1 Realio(RIO) से BGN
лв0.429858
1 Realio(RIO) से HUF
Ft87.549462
1 Realio(RIO) से CZK
5.402826
1 Realio(RIO) से KWD
د.ك0.078507
1 Realio(RIO) से ILS
0.857142
1 Realio(RIO) से AOA
Kz234.638118
1 Realio(RIO) से BHD
.د.ب0.0970398
1 Realio(RIO) से BMD
$0.2574
1 Realio(RIO) से DKK
kr1.644786
1 Realio(RIO) से HNL
L6.733584
1 Realio(RIO) से MUR
11.819808
1 Realio(RIO) से NAD
$4.545684
1 Realio(RIO) से NOK
kr2.58687
1 Realio(RIO) से NZD
$0.435006
1 Realio(RIO) से PAB
B/.0.2574
1 Realio(RIO) से PGK
K1.088802
1 Realio(RIO) से QAR
ر.ق0.93951
1 Realio(RIO) से RSD
дин.25.837812

Realio संसाधन

Realio को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Realio वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Realio

आज Realio (RIO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RIO प्राइस 0.2574 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RIO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RIO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2574 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Realio का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RIO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RIO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RIO की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
RIO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RIO ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
RIO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RIO ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
RIO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RIO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 289.92K USD है.
क्या RIO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RIO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RIO का प्राइस का अनुमान देखें.
Realio (RIO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

08-28 18:39:00
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
