Resolv (RESOLV) रियल-टाइम प्राइस $ 0.15165 है. पिछले 24 घंटों में, RESOLV ने $ 0.14909 के कम और $ 0.15499 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RESOLV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.4107949801739206 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.12886147198616313 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RESOLV में -0.93%, 24 घंटों में +0.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Resolv (RESOLV) मार्केट की जानकारी
Resolv का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.58M है. RESOLV की मार्केट में उपलब्ध राशि 278.98M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 151.65M है.
Resolv (RESOLV) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Resolv के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0006347
+0.42%
30 दिन
$ -0.03803
-20.05%
60 दिन
$ -0.00565
-3.60%
90 दिन
$ +0.10165
+203.30%
Resolv के मूल्य में आज आया अंतर
आज RESOLV में $ +0.0006347 (+0.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Resolv के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.03803 (-20.05%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Resolv के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RESOLV में $ -0.00565 (-3.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Resolv के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.10165 (+203.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.
Resolv प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Resolv (RESOLV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Resolv (RESOLV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Resolv के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Resolv (RESOLV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RESOLV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
