PX की अधिक जानकारी

PX प्राइस की जानकारी

PX आधिकारिक वेबसाइट

PX टोकन का अर्थशास्त्र

PX प्राइस का पूर्वानुमान

PX हिस्ट्री

PX खरीदने की गाइड

PX-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

PX स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

PX लोगो

PX मूल्य(PX)

1 PX से USD लाइव प्राइस:

$0.0377
$0.0377$0.0377
-1.04%1D
USD
PX (PX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:31:24 (UTC+8)

PX (PX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0363
$ 0.0363$ 0.0363
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0363
$ 0.0363$ 0.0363

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 0.6980940488628328
$ 0.6980940488628328$ 0.6980940488628328

$ 0.036907360189087954
$ 0.036907360189087954$ 0.036907360189087954

-0.27%

-1.04%

-13.54%

-13.54%

PX (PX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0377 है. पिछले 24 घंटों में, PX ने $ 0.0363 के कम और $ 0.04 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.6980940488628328 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.036907360189087954 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PX में -0.27%, 24 घंटों में -1.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PX (PX) मार्केट की जानकारी

No.1316

$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M

$ 29.62K
$ 29.62K$ 29.62K

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

178.20M
178.20M 178.20M

244,999,828
244,999,828 244,999,828

244,999,828
244,999,828 244,999,828

72.73%

TONCOIN

PX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.72M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 29.62K है. PX की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.20M है, कुल आपूर्ति 244999828 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.24M है.

PX (PX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000396-1.04%
30 दिन$ -0.0097-20.47%
60 दिन$ -0.0123-24.60%
90 दिन$ -0.0123-24.60%
PX के मूल्य में आज आया अंतर

आज PX में $ -0.000396 (-1.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

PX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0097 (-20.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

PX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PX में $ -0.0123 (-24.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

PX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0123 (-24.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

PX (PX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब PX प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

PX (PX) क्या है

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

PX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके PX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- PX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर PX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

PX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PX (PX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PX (PX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PX (PX) टोकन का अर्थशास्त्र

PX (PX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

PX (PX) कैसे खरीदें

क्या आपको PX कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से PX खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PX लोकल करेंसी में

1 PX(PX) से VND
992.0755
1 PX(PX) से AUD
A$0.057304
1 PX(PX) से GBP
0.027898
1 PX(PX) से EUR
0.032045
1 PX(PX) से USD
$0.0377
1 PX(PX) से MYR
RM0.159094
1 PX(PX) से TRY
1.549093
1 PX(PX) से JPY
¥5.5419
1 PX(PX) से ARS
ARS$50.603956
1 PX(PX) से RUB
3.011853
1 PX(PX) से INR
3.323632
1 PX(PX) से IDR
Rp618.032688
1 PX(PX) से KRW
52.360776
1 PX(PX) से PHP
2.151916
1 PX(PX) से EGP
￡E.1.831089
1 PX(PX) से BRL
R$0.204711
1 PX(PX) से CAD
C$0.051649
1 PX(PX) से BDT
4.585074
1 PX(PX) से NGN
57.999942
1 PX(PX) से COP
$151.405462
1 PX(PX) से ZAR
R.0.665405
1 PX(PX) से UAH
1.560026
1 PX(PX) से VES
Bs5.5042
1 PX(PX) से CLP
$36.4182
1 PX(PX) से PKR
Rs10.622352
1 PX(PX) से KZT
20.312383
1 PX(PX) से THB
฿1.215071
1 PX(PX) से TWD
NT$1.152489
1 PX(PX) से AED
د.إ0.138359
1 PX(PX) से CHF
Fr0.03016
1 PX(PX) से HKD
HK$0.293683
1 PX(PX) से AMD
֏14.422135
1 PX(PX) से MAD
.د.م0.340431
1 PX(PX) से MXN
$0.703105
1 PX(PX) से SAR
ريال0.141375
1 PX(PX) से PLN
0.137228
1 PX(PX) से RON
лв0.163618
1 PX(PX) से SEK
kr0.356642
1 PX(PX) से BGN
лв0.062959
1 PX(PX) से HUF
Ft12.792364
1 PX(PX) से CZK
0.788684
1 PX(PX) से KWD
د.ك0.0114985
1 PX(PX) से ILS
0.125918
1 PX(PX) से AOA
Kz34.555443
1 PX(PX) से BHD
.د.ب0.0141752
1 PX(PX) से BMD
$0.0377
1 PX(PX) से DKK
kr0.240526
1 PX(PX) से HNL
L0.995657
1 PX(PX) से MUR
1.73043
1 PX(PX) से NAD
$0.665028
1 PX(PX) से NOK
kr0.378885
1 PX(PX) से NZD
$0.063713
1 PX(PX) से PAB
B/.0.0377
1 PX(PX) से PGK
K0.156078
1 PX(PX) से QAR
ر.ق0.137228
1 PX(PX) से RSD
дин.3.782064

PX संसाधन

PX को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक PX वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PX

आज PX (PX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PX प्राइस 0.0377 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0377 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.72M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PX की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.20M USD है.
PX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PX ने 0.6980940488628328 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PX ने 0.036907360189087954 USD की ATL प्राइस देखी.
PX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 29.62K USD है.
क्या PX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:31:24 (UTC+8)

PX (PX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

चर्चित खबरें

अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई

ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।

August 29, 2025

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स क्या है? एक वैश्विक निवेश प्लेटफॉर्म जो यू.एस. शेयरों और डेफाई को जोड़ता है

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

August 29, 2025

MEXC Launchpad पर World Liberty Financial (WLFI) का शुभारंभ, 880,000 WLFI आपका इंतजार कर रहा है

MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

August 29, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

PX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

PX
PX
USD
USD

1 PX = 0.0377 USD

PX ट्रेड करें

PXUSDT
$0.0377
$0.0377$0.0377
-1.04%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस