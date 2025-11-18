Succinct मूल्य(PROVE)
आज Succinct (PROVE) का लाइव मूल्य $ 0.4929 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.77% का बदलाव आया है. मौजूदा PROVE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.4929 प्रति PROVE है.
$ 96.12M के मार्केट कैप के अनुसार Succinct करेंसी की रैंक #294 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 195.00M PROVE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PROVE की ट्रेडिंग $ 0.4874 (निम्न) और $ 0.5206 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.7260015460023572 और सबसे निम्न स्तर $ 0.4184223922367206 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PROVE में पिछले एक घंटे में +0.50% और पिछले 7 दिनों में -12.92% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 268.72K तक पहुँच गया.
Succinct का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 268.72K है. PROVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 195.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 492.90M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Succinct के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.019263
|-3.76%
|30 दिन
|$ -0.3105
|-38.65%
|60 दिन
|$ -0.4023
|-44.94%
|90 दिन
|$ -0.6245
|-55.89%
आज PROVE में $ -0.019263 (-3.76%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.3105 (-38.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PROVE में $ -0.4023 (-44.94%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.6245 (-55.89%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Succinct (PROVE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Succinct प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Succinct के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world
Succinct को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
