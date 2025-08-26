PortugalNationalTeam (POR) प्राइस की जानकारी (USD)
PortugalNationalTeam (POR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.8732 है. पिछले 24 घंटों में, POR ने $ 0.8641 के कम और $ 0.8951 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.238832958419752 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.2656811220211176 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POR में -0.12%, 24 घंटों में -0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PortugalNationalTeam (POR) मार्केट की जानकारी
$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M
$ 17.74K
$ 17.74K$ 17.74K
$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M
5.23M
5.23M 5.23M
19,930,000
19,930,000 19,930,000
CHZ
PortugalNationalTeam का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.57M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.74K है. POR की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.23M है, कुल आपूर्ति 19930000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.40M है.
PortugalNationalTeam (POR) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PortugalNationalTeam के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.004035
-0.45%
30 दिन
$ +0.018
+2.10%
60 दिन
$ -0.0518
-5.60%
90 दिन
$ +0.0121
+1.40%
PortugalNationalTeam के मूल्य में आज आया अंतर
आज POR में $ -0.004035 (-0.45%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
PortugalNationalTeam के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.018 (+2.10%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
PortugalNationalTeam के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर POR में $ -0.0518 (-5.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
PortugalNationalTeam के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0121 (+1.40%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
PortugalNationalTeam (POR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid).
Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
PortugalNationalTeam MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - POR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - PortugalNationalTeam के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर PortugalNationalTeam खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
PortugalNationalTeam प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PortugalNationalTeam (POR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PortugalNationalTeam (POR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PortugalNationalTeam के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
PortugalNationalTeam (POR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
