Marlin POND लोगो

Marlin POND मूल्य(POND)

1 POND से USD लाइव प्राइस:

$0.008888
$0.008888$0.008888
-3.14%1D
USD
Marlin POND (POND) मूल्य का लाइव चार्ट
Marlin POND (POND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.008864
$ 0.008864$ 0.008864
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00923
$ 0.00923$ 0.00923
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.008864
$ 0.008864$ 0.008864

$ 0.00923
$ 0.00923$ 0.00923

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

-1.22%

-3.13%

-6.00%

-6.00%

Marlin POND (POND) रियल-टाइम प्राइस $ 0.008888 है. पिछले 24 घंटों में, POND ने $ 0.008864 के कम और $ 0.00923 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.38450229 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.006417827512672913 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POND में -1.22%, 24 घंटों में -3.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Marlin POND (POND) मार्केट की जानकारी

No.460

$ 72.89M
$ 72.89M$ 72.89M

$ 402.44K
$ 402.44K$ 402.44K

$ 88.88M
$ 88.88M$ 88.88M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Marlin POND का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 402.44K है. POND की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.20B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.88M है.

Marlin POND (POND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Marlin POND के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00028813-3.13%
30 दिन$ +0.000512+6.11%
60 दिन$ +0.001239+16.19%
90 दिन$ -0.000427-4.59%
Marlin POND के मूल्य में आज आया अंतर

आज POND में $ -0.00028813 (-3.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Marlin POND के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000512 (+6.11%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Marlin POND के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर POND में $ +0.001239 (+16.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Marlin POND के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000427 (-4.59%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Marlin POND (POND) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Marlin POND प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Marlin POND (POND) क्या है

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Marlin POND निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- POND की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Marlin POND के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Marlin POND खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Marlin POND प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Marlin POND (POND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Marlin POND (POND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Marlin POND के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Marlin POND प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Marlin POND (POND) टोकन का अर्थशास्त्र

Marlin POND (POND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Marlin POND (POND) कैसे खरीदें

क्या आपको Marlin POND कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Marlin POND खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

POND लोकल करेंसी में

1 Marlin POND(POND) से VND
233.88772
1 Marlin POND(POND) से AUD
A$0.01359864
1 Marlin POND(POND) से GBP
0.00657712
1 Marlin POND(POND) से EUR
0.0075548
1 Marlin POND(POND) से USD
$0.008888
1 Marlin POND(POND) से MYR
RM0.03750736
1 Marlin POND(POND) से TRY
0.36565232
1 Marlin POND(POND) से JPY
¥1.306536
1 Marlin POND(POND) से ARS
ARS$11.85063704
1 Marlin POND(POND) से RUB
0.715484
1 Marlin POND(POND) से INR
0.78107744
1 Marlin POND(POND) से IDR
Rp145.70489472
1 Marlin POND(POND) से KRW
12.36160816
1 Marlin POND(POND) से PHP
0.5083936
1 Marlin POND(POND) से EGP
￡E.0.43097912
1 Marlin POND(POND) से BRL
R$0.04808408
1 Marlin POND(POND) से CAD
C$0.01217656
1 Marlin POND(POND) से BDT
1.08042528
1 Marlin POND(POND) से NGN
13.65276792
1 Marlin POND(POND) से COP
$35.838638
1 Marlin POND(POND) से ZAR
R.0.15758424
1 Marlin POND(POND) से UAH
0.36627448
1 Marlin POND(POND) से VES
Bs1.279872
1 Marlin POND(POND) से CLP
$8.603584
1 Marlin POND(POND) से PKR
Rs2.51921472
1 Marlin POND(POND) से KZT
4.77587792
1 Marlin POND(POND) से THB
฿0.2875268
1 Marlin POND(POND) से TWD
NT$0.27143952
1 Marlin POND(POND) से AED
د.إ0.03261896
1 Marlin POND(POND) से CHF
Fr0.0071104
1 Marlin POND(POND) से HKD
HK$0.06923752
1 Marlin POND(POND) से AMD
֏3.39619368
1 Marlin POND(POND) से MAD
.د.م0.08008088
1 Marlin POND(POND) से MXN
$0.16593896
1 Marlin POND(POND) से SAR
ريال0.03333
1 Marlin POND(POND) से PLN
0.0324412
1 Marlin POND(POND) से RON
лв0.03857392
1 Marlin POND(POND) से SEK
kr0.08434712
1 Marlin POND(POND) से BGN
лв0.01484296
1 Marlin POND(POND) से HUF
Ft3.024142
1 Marlin POND(POND) से CZK
0.18682576
1 Marlin POND(POND) से KWD
د.ك0.00271084
1 Marlin POND(POND) से ILS
0.02950816
1 Marlin POND(POND) से AOA
Kz8.10203416
1 Marlin POND(POND) से BHD
.د.ب0.003350776
1 Marlin POND(POND) से BMD
$0.008888
1 Marlin POND(POND) से DKK
kr0.05679432
1 Marlin POND(POND) से HNL
L0.23251008
1 Marlin POND(POND) से MUR
0.40813696
1 Marlin POND(POND) से NAD
$0.15696208
1 Marlin POND(POND) से NOK
kr0.08950216
1 Marlin POND(POND) से NZD
$0.01502072
1 Marlin POND(POND) से PAB
B/.0.008888
1 Marlin POND(POND) से PGK
K0.03759624
1 Marlin POND(POND) से QAR
ر.ق0.0324412
1 Marlin POND(POND) से RSD
дин.0.8923552

Marlin POND संसाधन

Marlin POND को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Marlin POND वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Marlin POND

आज Marlin POND (POND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POND प्राइस 0.008888 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.008888 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Marlin POND का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.89M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POND की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.20B USD है.
POND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POND ने 0.38450229 USD की ATH प्राइस हासिल की.
POND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POND ने 0.006417827512672913 USD की ATL प्राइस देखी.
POND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 402.44K USD है.
क्या POND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POND का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

