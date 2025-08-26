PMT की अधिक जानकारी

PMT प्राइस की जानकारी

PMT व्हाइटपेपर

PMT आधिकारिक वेबसाइट

PMT टोकन का अर्थशास्त्र

PMT प्राइस का पूर्वानुमान

PMT हिस्ट्री

PMT खरीदने की गाइड

PMT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

PMT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Public Masterpiece लोगो

Public Masterpiece मूल्य(PMT)

1 PMT से USD लाइव प्राइस:

$0.09975
$0.09975$0.09975
+0.33%1D
USD
Public Masterpiece (PMT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:54:12 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.09888
$ 0.09888$ 0.09888
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.09888
$ 0.09888$ 0.09888

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 0.09807258285973022
$ 0.09807258285973022$ 0.09807258285973022

$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768$ 0.05461824789246768

+0.01%

+0.33%

+2.72%

+2.72%

Public Masterpiece (PMT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.09975 है. पिछले 24 घंटों में, PMT ने $ 0.09888 के कम और $ 0.1006 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.09807258285973022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.05461824789246768 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PMT में +0.01%, 24 घंटों में +0.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Public Masterpiece (PMT) मार्केट की जानकारी

No.1129

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

$ 112.42K
$ 112.42K$ 112.42K

$ 199.50M
$ 199.50M$ 199.50M

109.55M
109.55M 109.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

281,071,410
281,071,410 281,071,410

5.47%

BSC

Public Masterpiece का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 112.42K है. PMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 109.55M है, कुल आपूर्ति 281071410 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.50M है.

Public Masterpiece (PMT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Public Masterpiece के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0003281+0.33%
30 दिन$ +0.00382+3.98%
60 दिन$ +0.00554+5.88%
90 दिन$ +0.01208+13.77%
Public Masterpiece के मूल्य में आज आया अंतर

आज PMT में $ +0.0003281 (+0.33%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Public Masterpiece के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00382 (+3.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Public Masterpiece के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PMT में $ +0.00554 (+5.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Public Masterpiece के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01208 (+13.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Public Masterpiece (PMT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Public Masterpiece प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Public Masterpiece (PMT) क्या है

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Public Masterpiece निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PMT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Public Masterpiece के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Public Masterpiece खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Public Masterpiece प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Public Masterpiece (PMT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Public Masterpiece (PMT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Public Masterpiece के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Public Masterpiece प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Public Masterpiece (PMT) टोकन का अर्थशास्त्र

Public Masterpiece (PMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Public Masterpiece (PMT) कैसे खरीदें

क्या आपको Public Masterpiece कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Public Masterpiece खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PMT लोकल करेंसी में

1 Public Masterpiece(PMT) से VND
2,624.92125
1 Public Masterpiece(PMT) से AUD
A$0.15162
1 Public Masterpiece(PMT) से GBP
0.073815
1 Public Masterpiece(PMT) से EUR
0.0847875
1 Public Masterpiece(PMT) से USD
$0.09975
1 Public Masterpiece(PMT) से MYR
RM0.4199475
1 Public Masterpiece(PMT) से TRY
4.103715
1 Public Masterpiece(PMT) से JPY
¥14.5635
1 Public Masterpiece(PMT) से ARS
ARS$132.9996675
1 Public Masterpiece(PMT) से RUB
8.029875
1 Public Masterpiece(PMT) से INR
8.7570525
1 Public Masterpiece(PMT) से IDR
Rp1,635.24564
1 Public Masterpiece(PMT) से KRW
138.54078
1 Public Masterpiece(PMT) से PHP
5.6907375
1 Public Masterpiece(PMT) से EGP
￡E.4.837875
1 Public Masterpiece(PMT) से BRL
R$0.5396475
1 Public Masterpiece(PMT) से CAD
C$0.1366575
1 Public Masterpiece(PMT) से BDT
12.12561
1 Public Masterpiece(PMT) से NGN
153.2249775
1 Public Masterpiece(PMT) से COP
$402.2169375
1 Public Masterpiece(PMT) से ZAR
R.1.7665725
1 Public Masterpiece(PMT) से UAH
4.1106975
1 Public Masterpiece(PMT) से VES
Bs14.364
1 Public Masterpiece(PMT) से CLP
$96.558
1 Public Masterpiece(PMT) से PKR
Rs28.27314
1 Public Masterpiece(PMT) से KZT
53.599665
1 Public Masterpiece(PMT) से THB
฿3.225915
1 Public Masterpiece(PMT) से TWD
NT$3.0453675
1 Public Masterpiece(PMT) से AED
د.إ0.3660825
1 Public Masterpiece(PMT) से CHF
Fr0.0798
1 Public Masterpiece(PMT) से HKD
HK$0.7770525
1 Public Masterpiece(PMT) से AMD
֏38.1154725
1 Public Masterpiece(PMT) से MAD
.د.م0.8987475
1 Public Masterpiece(PMT) से MXN
$1.861335
1 Public Masterpiece(PMT) से SAR
ريال0.3740625
1 Public Masterpiece(PMT) से PLN
0.3640875
1 Public Masterpiece(PMT) से RON
лв0.432915
1 Public Masterpiece(PMT) से SEK
kr0.9466275
1 Public Masterpiece(PMT) से BGN
лв0.1665825
1 Public Masterpiece(PMT) से HUF
Ft33.9279675
1 Public Masterpiece(PMT) से CZK
2.0977425
1 Public Masterpiece(PMT) से KWD
د.ك0.03042375
1 Public Masterpiece(PMT) से ILS
0.33117
1 Public Masterpiece(PMT) से AOA
Kz90.9291075
1 Public Masterpiece(PMT) से BHD
.د.ب0.03760575
1 Public Masterpiece(PMT) से BMD
$0.09975
1 Public Masterpiece(PMT) से DKK
kr0.6374025
1 Public Masterpiece(PMT) से HNL
L2.60946
1 Public Masterpiece(PMT) से MUR
4.59249
1 Public Masterpiece(PMT) से NAD
$1.761585
1 Public Masterpiece(PMT) से NOK
kr1.0044825
1 Public Masterpiece(PMT) से NZD
$0.1685775
1 Public Masterpiece(PMT) से PAB
B/.0.09975
1 Public Masterpiece(PMT) से PGK
K0.4219425
1 Public Masterpiece(PMT) से QAR
ر.ق0.3640875
1 Public Masterpiece(PMT) से RSD
дин.10.0198875

Public Masterpiece संसाधन

Public Masterpiece को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Public Masterpiece वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Public Masterpiece

आज Public Masterpiece (PMT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PMT प्राइस 0.09975 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PMT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PMT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.09975 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Public Masterpiece का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PMT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.93M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PMT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 109.55M USD है.
PMT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PMT ने 0.09807258285973022 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PMT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PMT ने 0.05461824789246768 USD की ATL प्राइस देखी.
PMT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PMT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 112.42K USD है.
क्या PMT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PMT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PMT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:54:12 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

PMT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

PMT
PMT
USD
USD

1 PMT = 0.09975 USD

PMT ट्रेड करें

PMTUSDT
$0.09975
$0.09975$0.09975
+0.33%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस