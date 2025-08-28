Seed.Photo (PHOTO) रियल-टाइम प्राइस $ 1.4547 है. पिछले 24 घंटों में, PHOTO ने $ 1.3982 के कम और $ 1.5532 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHOTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.056992179446309 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.47730885327562134 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHOTO में +1.97%, 24 घंटों में -6.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Seed.Photo (PHOTO) मार्केट की जानकारी
No.3735
$ 0.00
$ 0.00
$ 172.62K
$ 172.62K
$ 2.66B
$ 2.66B
0.00
0.00
1,826,000,000
1,826,000,000
BSC
Seed.Photo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 172.62K है. PHOTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1826000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.66B है.
Seed.Photo (PHOTO) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Seed.Photo के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.097858
-6.47%
30 दिन
$ +0.2569
+21.44%
60 दिन
$ +0.5047
+53.12%
90 दिन
$ +0.4554
+45.57%
Seed.Photo के मूल्य में आज आया अंतर
आज PHOTO में $ -0.097858 (-6.47%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Seed.Photo के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.2569 (+21.44%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Seed.Photo के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PHOTO में $ +0.5047 (+53.12%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Seed.Photo के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.4554 (+45.57%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Seed.Photo (PHOTO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.
Seed.Photo MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Seed.Photo निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - PHOTO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Seed.Photo के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Seed.Photo खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Seed.Photo प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Seed.Photo (PHOTO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Seed.Photo (PHOTO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Seed.Photo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Seed.Photo (PHOTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PHOTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Seed.Photo (PHOTO) कैसे खरीदें
क्या आपको Seed.Photo कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Seed.Photo खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
