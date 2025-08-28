PERP की अधिक जानकारी

Perpetual Protocol लोगो

Perpetual Protocol मूल्य(PERP)

1 PERP से USD लाइव प्राइस:

$0.2759
$0.2759$0.2759
-0.50%1D
USD
Perpetual Protocol (PERP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:10:35 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2724
$ 0.2724$ 0.2724
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2832
$ 0.2832$ 0.2832
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2724
$ 0.2724$ 0.2724

$ 0.2832
$ 0.2832$ 0.2832

$ 24.84327338
$ 24.84327338$ 24.84327338

$ 0.16472737216386243
$ 0.16472737216386243$ 0.16472737216386243

-1.01%

-0.50%

+2.60%

+2.60%

Perpetual Protocol (PERP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2759 है. पिछले 24 घंटों में, PERP ने $ 0.2724 के कम और $ 0.2832 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PERP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24.84327338 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.16472737216386243 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PERP में -1.01%, 24 घंटों में -0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Perpetual Protocol (PERP) मार्केट की जानकारी

No.929

$ 18.21M
$ 18.21M

$ 181.14K
$ 181.14K$ 181.14K

$ 41.39M
$ 41.39M$ 41.39M

66.00M
66.00M 66.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

ETH

Perpetual Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 181.14K है. PERP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00M है, कुल आपूर्ति 150000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.39M है.

Perpetual Protocol (PERP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Perpetual Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001386-0.50%
30 दिन$ -0.0019-0.69%
60 दिन$ +0.0396+16.75%
90 दिन$ +0.0371+15.53%
Perpetual Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज PERP में $ -0.001386 (-0.50%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Perpetual Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0019 (-0.69%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Perpetual Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PERP में $ +0.0396 (+16.75%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Perpetual Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0371 (+15.53%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Perpetual Protocol (PERP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Perpetual Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Perpetual Protocol (PERP) क्या है

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Perpetual Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PERP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Perpetual Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Perpetual Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Perpetual Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Perpetual Protocol (PERP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Perpetual Protocol (PERP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Perpetual Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Perpetual Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Perpetual Protocol (PERP) टोकन का अर्थशास्त्र

Perpetual Protocol (PERP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PERP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Perpetual Protocol (PERP) कैसे खरीदें

क्या आपको Perpetual Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Perpetual Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PERP लोकल करेंसी में

1 Perpetual Protocol(PERP) से VND
7,260.3085
1 Perpetual Protocol(PERP) से AUD
A$0.422127
1 Perpetual Protocol(PERP) से GBP
0.204166
1 Perpetual Protocol(PERP) से EUR
0.234515
1 Perpetual Protocol(PERP) से USD
$0.2759
1 Perpetual Protocol(PERP) से MYR
RM1.164298
1 Perpetual Protocol(PERP) से TRY
11.350526
1 Perpetual Protocol(PERP) से JPY
¥40.5573
1 Perpetual Protocol(PERP) से ARS
ARS$367.865747
1 Perpetual Protocol(PERP) से RUB
22.20995
1 Perpetual Protocol(PERP) से INR
24.246092
1 Perpetual Protocol(PERP) से IDR
Rp4,522.950096
1 Perpetual Protocol(PERP) से KRW
383.727238
1 Perpetual Protocol(PERP) से PHP
15.78148
1 Perpetual Protocol(PERP) से EGP
￡E.13.378391
1 Perpetual Protocol(PERP) से BRL
R$1.492619
1 Perpetual Protocol(PERP) से CAD
C$0.377983
1 Perpetual Protocol(PERP) से BDT
33.538404
1 Perpetual Protocol(PERP) से NGN
423.807231
1 Perpetual Protocol(PERP) से COP
$1,112.497775
1 Perpetual Protocol(PERP) से ZAR
R.4.891707
1 Perpetual Protocol(PERP) से UAH
11.369839
1 Perpetual Protocol(PERP) से VES
Bs39.7296
1 Perpetual Protocol(PERP) से CLP
$267.0712
1 Perpetual Protocol(PERP) से PKR
Rs78.201096
1 Perpetual Protocol(PERP) से KZT
148.252106
1 Perpetual Protocol(PERP) से THB
฿8.925365
1 Perpetual Protocol(PERP) से TWD
NT$8.425986
1 Perpetual Protocol(PERP) से AED
د.إ1.012553
1 Perpetual Protocol(PERP) से CHF
Fr0.22072
1 Perpetual Protocol(PERP) से HKD
HK$2.149261
1 Perpetual Protocol(PERP) से AMD
֏105.424149
1 Perpetual Protocol(PERP) से MAD
.د.م2.485859
1 Perpetual Protocol(PERP) से MXN
$5.151053
1 Perpetual Protocol(PERP) से SAR
ريال1.034625
1 Perpetual Protocol(PERP) से PLN
1.007035
1 Perpetual Protocol(PERP) से RON
лв1.197406
1 Perpetual Protocol(PERP) से SEK
kr2.618291
1 Perpetual Protocol(PERP) से BGN
лв0.460753
1 Perpetual Protocol(PERP) से HUF
Ft93.874975
1 Perpetual Protocol(PERP) से CZK
5.799418
1 Perpetual Protocol(PERP) से KWD
د.ك0.0841495
1 Perpetual Protocol(PERP) से ILS
0.915988
1 Perpetual Protocol(PERP) से AOA
Kz251.502163
1 Perpetual Protocol(PERP) से BHD
.د.ب0.1040143
1 Perpetual Protocol(PERP) से BMD
$0.2759
1 Perpetual Protocol(PERP) से DKK
kr1.763001
1 Perpetual Protocol(PERP) से HNL
L7.217544
1 Perpetual Protocol(PERP) से MUR
12.669328
1 Perpetual Protocol(PERP) से NAD
$4.872394
1 Perpetual Protocol(PERP) से NOK
kr2.778313
1 Perpetual Protocol(PERP) से NZD
$0.466271
1 Perpetual Protocol(PERP) से PAB
B/.0.2759
1 Perpetual Protocol(PERP) से PGK
K1.167057
1 Perpetual Protocol(PERP) से QAR
ر.ق1.007035
1 Perpetual Protocol(PERP) से RSD
दин.27.70036

Perpetual Protocol संसाधन

Perpetual Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Perpetual Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Perpetual Protocol

आज Perpetual Protocol (PERP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PERP प्राइस 0.2759 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PERP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PERP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2759 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Perpetual Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PERP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.21M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PERP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PERP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00M USD है.
PERP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PERP ने 24.84327338 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PERP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PERP ने 0.16472737216386243 USD की ATL प्राइस देखी.
PERP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PERP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 181.14K USD है.
क्या PERP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PERP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PERP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:10:35 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

