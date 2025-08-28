Enjin (ENJ) क्या है

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Enjin (ENJ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Enjin (ENJ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Enjin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Enjin (ENJ) टोकन का अर्थशास्त्र

Enjin (ENJ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ENJ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Enjin (ENJ) कैसे खरीदें

ENJ लोकल करेंसी में

Enjin संसाधन

Enjin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Enjin आज Enjin (ENJ) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ENJ प्राइस 0.06736 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ENJ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.06736 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ENJ से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Enjin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ENJ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 126.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ENJ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ENJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.88B USD है. ENJ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ENJ ने 4.846962115846244 USD की ATH प्राइस हासिल की. ENJ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ENJ ने 0.01561960019171238 USD की ATL प्राइस देखी. ENJ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ENJ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 410.57K USD है. क्या ENJ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ENJ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ENJ का प्राइस का अनुमान देखें.

Enjin (ENJ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

