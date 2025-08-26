Particle Network (PARTI) क्या है

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network प्राइस का अनुमान (USD)

Particle Network (PARTI) टोकन का अर्थशास्त्र

Particle Network (PARTI) कैसे खरीदें

Particle Network संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Particle Network आज Particle Network (PARTI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PARTI प्राइस 0.1924 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PARTI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.1924 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PARTI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Particle Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PARTI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.83M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PARTI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PARTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 233.00M USD है. PARTI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PARTI ने 0.428008274672332 USD की ATH प्राइस हासिल की. PARTI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PARTI ने 0.14025354993418265 USD की ATL प्राइस देखी. PARTI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PARTI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.66M USD है. क्या PARTI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PARTI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PARTI का प्राइस का अनुमान देखें.

Particle Network (PARTI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

