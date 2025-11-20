Overlay Protocol (OVL) टोकन का अर्थशास्त्र

Overlay Protocol (OVL) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-20 06:16:25 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

Overlay Protocol (OVL) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन:
$ 484.22K
$ 484.22K
कुल आपूर्ति:
$ 88.87M
$ 88.87M
मार्केट में उपलब्ध राशि:
$ 10.91M
$ 10.91M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
$ 4.44M
$ 4.44M
अब तक का सबसे उच्च स्तर:
$ 0.44
$ 0.44
अब तक का सबसे कम स्तर:
$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266
मौजूदा प्राइस:
$ 0.04437
$ 0.04437

Overlay Protocol (OVL) जानकारी

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

आधिकारिक वेबसाइट:
https://overlay.market/#/
व्हाइटपेपर:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Overlay Protocol (OVL) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

Overlay Protocol (OVL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति:

OVL टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

मार्केट में उपलब्ध राशि:

वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.

अधिकतम आपूर्ति:

कुल कितने OVL मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.

FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

मुद्रास्फ़ीति दर:

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.

सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.

पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.

कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

अब जब आप OVL के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो OVL टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

OVL कैसे खरीदें

क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Overlay Protocol (OVL) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC OVL खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है.

Overlay Protocol (OVL) प्राइस हिस्ट्री

OVL की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.

OVL प्राइस का अनुमान

जानना चाहते हैं कि OVL भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा OVL प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.

केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें: क्रिप्टो की दुनिया में आने का आपका सबसे आसान तरीका!

