Overlay Protocol मूल्य(OVL)
आज Overlay Protocol (OVL) का लाइव मूल्य $ 0.0442 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.29% का बदलाव आया है. मौजूदा OVL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0442 प्रति OVL है.
$ 482.37K के मार्केट कैप के अनुसार Overlay Protocol करेंसी की रैंक #2042 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 10.91M OVL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, OVL की ट्रेडिंग $ 0.04378 (निम्न) और $ 0.04841 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.7841389069548613 और सबसे निम्न स्तर $ 0.10678946055291266 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में OVL में पिछले एक घंटे में -0.25% और पिछले 7 दिनों में -26.09% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.12K तक पहुँच गया.
No.2042
10.91%
BSC
Overlay Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 482.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.12K है. OVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.91M है, कुल आपूर्ति 88871915.39447941 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.42M है.
-0.25%
-0.29%
-26.09%
-26.09%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Overlay Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0001286
|-0.29%
|30 दिन
|$ -0.0571
|-56.37%
|60 दिन
|$ -0.1449
|-76.63%
|90 दिन
|$ -0.1016
|-69.69%
आज OVL में $ -0.0001286 (-0.29%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0571 (-56.37%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर OVL में $ -0.1449 (-76.63%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1016 (-69.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Overlay Protocol (OVL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Overlay Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Overlay Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Overlay Protocol के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर OVL की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है।
Overlay Protocol का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है।
MEXC पर Overlay Protocol (OVL) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ OVL पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर OVL USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Overlay Protocol का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 OVL = 0.0442 USD