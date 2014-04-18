Monero (XMR) टोकन का अर्थशास्त्र

Monero (XMR) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.
USD

Monero (XMR) जानकारी

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

आधिकारिक वेबसाइट:
https://www.getmonero.org/
व्हाइटपेपर:
https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf
Block Explorer:
http://moneroblocks.info/

Monero (XMR) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

Monero (XMR) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन:
$ 4.82B
$ 4.82B
कुल आपूर्ति:
$ 18.45M
$ 18.45M
मार्केट में उपलब्ध राशि:
$ 18.45M
$ 18.45M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
$ 4.82B
$ 4.82B
अब तक का सबसे उच्च स्तर:
$ 518.22
$ 518.22
अब तक का सबसे कम स्तर:
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847
मौजूदा प्राइस:
$ 261.11
$ 261.11

Monero (XMR) की गहन टोकन संरचना

XMR टोकन कैसे जारी किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं और अनलॉक किए जाते हैं, इस बारे में गहराई से जानें. यह खंड टोकन की आर्थिक संरचना के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालता है: उपयोगिता, प्रोत्साहन और वेस्टिंग.

Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:

Issuance Mechanism

MechanismDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
Block RewardsMiners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
Emission Schedule- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
Supply CapNo hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate

Allocation Mechanism

MechanismDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
Ongoing AllocationAll new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
Community FundingMonero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDetails
Medium of ExchangeXMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
Transaction FeesXMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees.
No StakingMonero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
No GovernanceXMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.

Locking Mechanism

MechanismDetails
Transaction LockMonero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
Network-wide LockNo protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.

Unlocking Time

MechanismDetails
Transaction UnlockIf a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
No VestingThere are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.

Summary Table

AspectMechanism/Details
IssuancePoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
Allocation100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
Usage/IncentivesPayments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
LockingOptional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
UnlockingTransaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
  • Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
  • Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.

Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Monero (XMR) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

Monero (XMR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति:

XMR टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

मार्केट में उपलब्ध राशि:

वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.

अधिकतम आपूर्ति:

कुल कितने XMR मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.

FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

मुद्रास्फ़ीति दर:

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.

सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.

पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.

कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

अब जब आप XMR के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो XMR टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

