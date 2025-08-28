NST की अधिक जानकारी

Ninja Squad Token लोगो

Ninja Squad Token मूल्य(NST)

1 NST से USD लाइव प्राइस:

$3.469
$3.469
-1.58%1D
USD
Ninja Squad Token (NST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:14:26 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.401
$ 3.401
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.796
$ 3.796
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.401
$ 3.401

$ 3.796
$ 3.796

$ 8.523302329087459
$ 8.523302329087459

$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323

-0.89%

-1.58%

-6.50%

-6.50%

Ninja Squad Token (NST) रियल-टाइम प्राइस $ 3.469 है. पिछले 24 घंटों में, NST ने $ 3.401 के कम और $ 3.796 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.523302329087459 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07183488544969323 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NST में -0.89%, 24 घंटों में -1.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ninja Squad Token (NST) मार्केट की जानकारी

No.3625

$ 0.00
$ 0.00

$ 159.08K
$ 159.08K

$ 34.69M
$ 34.69M

0.00
0.00

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0.00%

ARB

Ninja Squad Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 159.08K है. NST की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.69M है.

Ninja Squad Token (NST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ninja Squad Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.05569-1.58%
30 दिन$ +0.156+4.70%
60 दिन$ +1.018+41.53%
90 दिन$ +0.709+25.68%
Ninja Squad Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज NST में $ -0.05569 (-1.58%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ninja Squad Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.156 (+4.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ninja Squad Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NST में $ +1.018 (+41.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ninja Squad Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.709 (+25.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ninja Squad Token (NST) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ninja Squad Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ninja Squad Token (NST) क्या है

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ninja Squad Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NST की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ninja Squad Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ninja Squad Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ninja Squad Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ninja Squad Token (NST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ninja Squad Token (NST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ninja Squad Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ninja Squad Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ninja Squad Token (NST) टोकन का अर्थशास्त्र

Ninja Squad Token (NST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ninja Squad Token (NST) कैसे खरीदें

क्या आपको Ninja Squad Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ninja Squad Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NST लोकल करेंसी में

1 Ninja Squad Token(NST) से VND
91,286.735
1 Ninja Squad Token(NST) से AUD
A$5.27288
1 Ninja Squad Token(NST) से GBP
2.56706
1 Ninja Squad Token(NST) से EUR
2.94865
1 Ninja Squad Token(NST) से USD
$3.469
1 Ninja Squad Token(NST) से MYR
RM14.63918
1 Ninja Squad Token(NST) से TRY
142.71466
1 Ninja Squad Token(NST) से JPY
¥506.474
1 Ninja Squad Token(NST) से ARS
ARS$4,625.32177
1 Ninja Squad Token(NST) से RUB
278.87291
1 Ninja Squad Token(NST) से INR
305.13324
1 Ninja Squad Token(NST) से IDR
Rp56,868.84336
1 Ninja Squad Token(NST) से KRW
4,824.75458
1 Ninja Squad Token(NST) से PHP
198.0799
1 Ninja Squad Token(NST) से EGP
￡E.168.45464
1 Ninja Squad Token(NST) से BRL
R$18.76729
1 Ninja Squad Token(NST) से CAD
C$4.75253
1 Ninja Squad Token(NST) से BDT
421.69164
1 Ninja Squad Token(NST) से NGN
5,328.69621
1 Ninja Squad Token(NST) से COP
$13,987.87525
1 Ninja Squad Token(NST) से ZAR
R.61.50537
1 Ninja Squad Token(NST) से UAH
142.95749
1 Ninja Squad Token(NST) से VES
Bs499.536
1 Ninja Squad Token(NST) से CLP
$3,357.992
1 Ninja Squad Token(NST) से PKR
Rs983.25336
1 Ninja Squad Token(NST) से KZT
1,864.03246
1 Ninja Squad Token(NST) से THB
฿112.22215
1 Ninja Squad Token(NST) से TWD
NT$106.01264
1 Ninja Squad Token(NST) से AED
د.إ12.73123
1 Ninja Squad Token(NST) से CHF
Fr2.7752
1 Ninja Squad Token(NST) से HKD
HK$27.02351
1 Ninja Squad Token(NST) से AMD
֏1,325.53959
1 Ninja Squad Token(NST) से MAD
.د.م31.25569
1 Ninja Squad Token(NST) से MXN
$64.76623
1 Ninja Squad Token(NST) से SAR
ريال13.00875
1 Ninja Squad Token(NST) से PLN
12.66185
1 Ninja Squad Token(NST) से RON
лв15.05546
1 Ninja Squad Token(NST) से SEK
kr32.81674
1 Ninja Squad Token(NST) से BGN
лв5.79323
1 Ninja Squad Token(NST) से HUF
Ft1,179.1131
1 Ninja Squad Token(NST) से CZK
72.81431
1 Ninja Squad Token(NST) से KWD
د.ك1.058045
1 Ninja Squad Token(NST) से ILS
11.55177
1 Ninja Squad Token(NST) से AOA
Kz3,162.23633
1 Ninja Squad Token(NST) से BHD
.د.ب1.307813
1 Ninja Squad Token(NST) से BMD
$3.469
1 Ninja Squad Token(NST) से DKK
kr22.16691
1 Ninja Squad Token(NST) से HNL
L90.74904
1 Ninja Squad Token(NST) से MUR
159.29648
1 Ninja Squad Token(NST) से NAD
$61.26254
1 Ninja Squad Token(NST) से NOK
kr34.86345
1 Ninja Squad Token(NST) से NZD
$5.86261
1 Ninja Squad Token(NST) से PAB
B/.3.469
1 Ninja Squad Token(NST) से PGK
K14.67387
1 Ninja Squad Token(NST) से QAR
ر.ق12.66185
1 Ninja Squad Token(NST) से RSD
дин.348.04477

Ninja Squad Token संसाधन

Ninja Squad Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Ninja Squad Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ninja Squad Token

आज Ninja Squad Token (NST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NST प्राइस 3.469 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NST से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.469 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ninja Squad Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NST की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
NST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NST ने 8.523302329087459 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NST ने 0.07183488544969323 USD की ATL प्राइस देखी.
NST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 159.08K USD है.
क्या NST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NST का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:14:26 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

NST-से-USD कैलकुलेटर

राशि

NST
NST
USD
USD

1 NST = 3.469 USD

NST ट्रेड करें

NSTUSDT
$3.469
$3.469
-2.00%

