Nimiq (NIM) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001015 है. पिछले 24 घंटों में, NIM ने $ 0.00077 के कम और $ 0.001249 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03470170125365257 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000283365354978 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NIM में -0.50%, 24 घंटों में +29.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +61.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nimiq (NIM) मार्केट की जानकारी
No.1099
$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M
$ 37.97K
$ 37.97K$ 37.97K
$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M
13.35B
13.35B 13.35B
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
13,354,806,429.59292
13,354,806,429.59292 13,354,806,429.59292
63.59%
NIMIQ
Nimiq का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 37.97K है. NIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.35B है, कुल आपूर्ति 13354806429.59292 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.32M है.
Nimiq (NIM) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Nimiq के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00022897
+29.13%
30 दिन
$ +0.000351
+52.86%
60 दिन
$ +0.00021
+26.08%
90 दिन
$ +0.000128
+14.43%
Nimiq के मूल्य में आज आया अंतर
आज NIM में $ +0.00022897 (+29.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Nimiq के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000351 (+52.86%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Nimiq के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NIM में $ +0.00021 (+26.08%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Nimiq के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000128 (+14.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Nimiq (NIM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.
Nimiq प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nimiq (NIM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nimiq (NIM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nimiq के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Nimiq (NIM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NIM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Nimiq (NIM) कैसे खरीदें
