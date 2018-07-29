NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

नामNIM

रैंकNo.1168

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि13,385,055,724.76124

अधिकतम आपूर्ति21,000,000,000

कुल आपूर्ति13,385,055,724.76124

सर्कुलेशन रेट0.6373%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.03470170125365257,2018-07-29

सबसे कम कीमत0.000283365354978,2020-01-02

पब्लिक ब्लॉकचेनNIMIQ

