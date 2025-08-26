Nil Token (NIL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2917 है. पिछले 24 घंटों में, NIL ने $ 0.2885 के कम और $ 0.301 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.9515934002951024 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.24213157208932268 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NIL में -0.07%, 24 घंटों में -0.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nil Token (NIL) मार्केट की जानकारी
No.540
$ 56.93M
$ 703.44K
$ 291.70M
195.15M
--
1,000,000,000
NILLION
Nil Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 703.44K है. NIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 195.15M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 291.70M है.
Nil Token (NIL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Nil Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.002293
-0.77%
30 दिन
$ -0.0181
-5.85%
60 दिन
$ -0.0027
-0.92%
90 दिन
$ -0.1391
-32.29%
Nil Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज NIL में $ -0.002293 (-0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Nil Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0181 (-5.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Nil Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NIL में $ -0.0027 (-0.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Nil Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1391 (-32.29%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Nil Token (NIL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
