Liberland लोगो

Liberland मूल्य(LLD)

1 LLD से USD लाइव प्राइस:

$1.694
+0.77%1D
USD
Liberland (LLD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:41:17 (UTC+8)

Liberland (LLD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.667
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.719
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.667
$ 1.719
$ 18.549453902551676
$ 0.7921546358435271
+0.17%

+0.77%

+4.50%

+4.50%

Liberland (LLD) रियल-टाइम प्राइस $ 1.693 है. पिछले 24 घंटों में, LLD ने $ 1.667 के कम और $ 1.719 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.549453902551676 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.7921546358435271 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LLD में +0.17%, 24 घंटों में +0.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Liberland (LLD) मार्केट की जानकारी

No.4237

$ 0.00
$ 57.24K
$ 5.08M
0.00
3,000,000
LLD

Liberland का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.24K है. LLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 3000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.08M है.

Liberland (LLD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Liberland के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01294+0.77%
30 दिन$ -0.079-4.46%
60 दिन$ -0.094-5.27%
90 दिन$ -0.317-15.78%
Liberland के मूल्य में आज आया अंतर

आज LLD में $ +0.01294 (+0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Liberland के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.079 (-4.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Liberland के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LLD में $ -0.094 (-5.27%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Liberland के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.317 (-15.78%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Liberland (LLD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Liberland प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Liberland (LLD) क्या है

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Liberland निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LLD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Liberland के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Liberland खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Liberland प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Liberland (LLD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Liberland (LLD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Liberland के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Liberland प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Liberland (LLD) टोकन का अर्थशास्त्र

Liberland (LLD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LLD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Liberland (LLD) कैसे खरीदें

क्या आपको Liberland कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Liberland खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LLD लोकल करेंसी में

1 Liberland(LLD) से VND
44,551.295
1 Liberland(LLD) से AUD
A$2.57336
1 Liberland(LLD) से GBP
1.25282
1 Liberland(LLD) से EUR
1.43905
1 Liberland(LLD) से USD
1 Liberland(LLD) से MYR
RM7.12753
1 Liberland(LLD) से TRY
69.65002
1 Liberland(LLD) से JPY
¥247.178
1 Liberland(LLD) से ARS
ARS$2,257.32769
1 Liberland(LLD) से RUB
136.2865
1 Liberland(LLD) से INR
148.59461
1 Liberland(LLD) से IDR
Rp27,754.09392
1 Liberland(LLD) से KRW
2,351.37384
1 Liberland(LLD) से PHP
96.58565
1 Liberland(LLD) से EGP
￡E.82.09357
1 Liberland(LLD) से BRL
R$9.15913
1 Liberland(LLD) से CAD
C$2.31941
1 Liberland(LLD) से BDT
205.80108
1 Liberland(LLD) से NGN
2,600.60037
1 Liberland(LLD) से COP
$6,826.59925
1 Liberland(LLD) से ZAR
R.29.99996
1 Liberland(LLD) से UAH
69.76853
1 Liberland(LLD) से VES
Bs243.792
1 Liberland(LLD) से CLP
$1,638.824
1 Liberland(LLD) से PKR
Rs479.86392
1 Liberland(LLD) से KZT
909.71662
1 Liberland(LLD) से THB
฿54.76855
1 Liberland(LLD) से TWD
NT$51.68729
1 Liberland(LLD) से AED
د.إ6.21331
1 Liberland(LLD) से CHF
Fr1.3544
1 Liberland(LLD) से HKD
HK$13.18847
1 Liberland(LLD) से AMD
֏646.91223
1 Liberland(LLD) से MAD
.د.م15.25393
1 Liberland(LLD) से MXN
$31.60831
1 Liberland(LLD) से SAR
ريال6.34875
1 Liberland(LLD) से PLN
6.17945
1 Liberland(LLD) से RON
лв7.34762
1 Liberland(LLD) से SEK
kr16.06657
1 Liberland(LLD) से BGN
лв2.82731
1 Liberland(LLD) से HUF
Ft575.84009
1 Liberland(LLD) से CZK
35.60379
1 Liberland(LLD) से KWD
د.ك0.516365
1 Liberland(LLD) से ILS
5.62076
1 Liberland(LLD) से AOA
Kz1,543.28801
1 Liberland(LLD) से BHD
.د.ب0.636568
1 Liberland(LLD) से BMD
$1.693
1 Liberland(LLD) से DKK
kr10.8352
1 Liberland(LLD) से HNL
L44.28888
1 Liberland(LLD) से MUR
77.94572
1 Liberland(LLD) से NAD
$29.89838
1 Liberland(LLD) से NOK
kr17.04851
1 Liberland(LLD) से NZD
$2.86117
1 Liberland(LLD) से PAB
B/.1.693
1 Liberland(LLD) से PGK
K7.16139
1 Liberland(LLD) से QAR
ر.ق6.17945
1 Liberland(LLD) से RSD
дин.170.09571

Liberland संसाधन

Liberland को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Liberland वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Liberland

आज Liberland (LLD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LLD प्राइस 1.693 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LLD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LLD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.693 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Liberland का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LLD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LLD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
LLD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LLD ने 18.549453902551676 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LLD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LLD ने 0.7921546358435271 USD की ATL प्राइस देखी.
LLD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LLD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.24K USD है.
क्या LLD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LLD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LLD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:41:17 (UTC+8)

Liberland (LLD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

